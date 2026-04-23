La Laguna Tenerife, el ‘matagigantes’ que asalta las canchas más duras y amenaza la racha del UCAM Murcia

La Laguna Tenerife es, junto al UCAM Murcia CB, uno de los equipos más en forma en la actualidad en la Liga ACB. Ha ganado siete encuentros en la segunda vuelta y presenta una racha de cinco triunfos en las últimas seis jornadas. Pero por encima de todo, el plantel que dirige Txus Vidorreta, que en el cierre de la primera vuelta sufrió una mini crisis que le llevó a perder tres partidos de forma consecutiva, ha mostrado una gran fortaleza fuera de su pista, donde ha sido capaz de vencer a Barça, Unicaja y Real Madrid.

Especialmente llamativo fue el triunfo que logró el pasado domingo en el feudo madridista, un choque donde entre Marcelinho Huertas (25 puntos y 6 asistencias), Giorgi Shermadini (16 y 6 rebotes) y Patty Mills (18 puntos), aportaron 59 de los 95 puntos. Entre los tres suman 116 años.

Patty Mills trata de hacerse paso ante Capmazzo, Abalde y Tavares. / Efe

Con anterioridad, en la vigésimo tercera jornada, los tinerfeños pasaron por encima del Unicaja (70-95) en el Martín Carpena de Málaga con 24 puntos de Mills, 14 de Jaime Fernández y 13 de Huertas. Para encontrar la otra victoria visitante ante uno de los grandes de la ACB hay que remontarse al final de la primera vuelta. Fue en la decimoséptima jornada cuando los de Vidorreta asaltaron el Palau Blaugrana con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación (Van Beck, en estos momentos de baja por una lesión, Fernánez, Huertas, Shermadini y Fran Guerra).

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El Tenerife también ha ganado esta campaña a domicilio a MoraBanc Andorra, Casademont Zaragoza, Río Breogán y Básquet Girona para un balance total de 7 victorias y otras tantas derrotas fuera de casa. En la actualidad ocupa la sexta plaza de la clasificación con 17 victorias, y ha pasado de mirar de reojo al noveno clasificado a estar a un triunfo del quinto, que es el Barça, y a dos del Baskonia, que es cuarto. Más lejos le queda el UCAM, que tiene una renta de tres, pero al que ganó en la primera vuelta por 96-80.