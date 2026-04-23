Juanje Marín, el arquitecto silencioso del Zambú Pinatar, renueva un año más

El Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles anunció este jueves la renovación de Juanje Marín, el hombre más importante en la parcela deportiva en los últimos años. El club ha hecho oficial la extensión de su contrato de cara a la temporada 2026-2027, lo que supondrá su sexta campaña consecutiva al frente de la dirección general y deportiva. Pero los números fríos no cuentan la historia completa.

Juanje Marín es el responsable último de cada fichaje que ha vestido la elástica del Zambú, de cada entrenador que ha ocupado el banquillo, incluyendo el actual, Dani Martínez, y, en definitiva, de cada decisión deportiva que ha marcado el rumbo del club en los últimos años.

No es un gestor al uso. Es el cerebro detrás de una transformación que ha llevado a un club humilde de la Región de Murcia a codearse en categorías que hace no tanto parecían un sueño imposible. El histórico ascenso a Segunda División, la permanencia en su primer año en la categoría y la temporada que el equipo está firmando actualmente son su currículum más elocuente.

De la pista a las oficinas

Lo que hace aún más especial su figura es el camino recorrido. Juanje Marín llegó primero como jugador, conoce el club desde dentro, sabe lo que se siente cuando las cosas van mal y cuando van bien. Ese conocimiento lo trasladó después a los banquillos de la cantera, donde dejó una Copa de la Región de Murcia en categoría juvenil y el ascenso del Joasan Construcciones CFS Pinatar a Segunda B, en el que además logró el premio a mejor entrenador de la temporada. Ese ascenso lo compaginó con el salto a las oficinas, donde diseñó la plantilla del primer equipo que ascendió a Segunda División.

Juanje Marín / L.O.

Hoy, su nombre ya figura, según reconoce el propio club, "en las páginas doradas de la historia del fútbol sala en San Pedro del Pinatar". No es una frase hecha. Es una realidad.

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En un momento en que el Zambú vive su mejor temporada en la élite, la continuidad de Juanje Marín no es solo una excelente noticia: es la garantía de que el proyecto tiene coherencia, memoria y ambición. Él conoce mejor que nadie de dónde viene este club y, lo que es más importante, sabe exactamente el rumbo que desea trazar para él. Si no se asciende este curso, se intentará el que viene. El Zambú Pinatar y Juanje Marín van de la mano por lo menos hasta el verano de 2027.