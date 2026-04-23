Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, abre la puerta a un partido de España en Murcia

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), aseguró ayer en Murcia que el deporte de la canasta en la Región «goza de muy buena salud» por el trabajo de su entidad y de los clubes». Con respecto a si las selecciones absolutas masculina y femenina jugarán en la Comunidad en este 2026, dijo que están «en buena sintonía» para que así sea.

La máxima dirigente del basket en el país hizo esas declaraciones antes de participar en una reunión orgánica con la presencia de las federaciones autonómicas de baloncesto y la suya propia en representación del organismo nacional. La cita se lleva a cabo en la capital del Segura coincidiendo con el 70 aniversario de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia (FBRM).

Minutos antes de sentarse a hablar de los temas propios del encuentro comparecieron ante los medios de comunicación Juan Carlos Hernández, presidente de la FBRM; Francisco Sánchez, director general de Deportes de la Comunidad Autónoma; y ella misma.

«Es un día muy importante para la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia y le damos las gracias a la Española por permitirnos acoger esta reunión nacional en el 70 aniversario que cumplimos y es todo un orgullo. También agradecemos a la Comunidad Autónoma su apoyo y es que sin apoyo el baloncesto, como el deporte, estaría cojo», declaró Hernández, quien a continuación comentó que aprovecharán la ocasión para presentar los actos del 70 aniversario de la Fede, entre los que se incluyen partidos y torneos, un audiovisual y un libro escrito por Joaquín García Box, presidente del Molina Basket.

Sobre si la Región albergará algún partido de las selecciones absolutas masculina y femenina, Hernández dijo que «no es algo que esté cerrado, pero estamos en ello».

Para terminar la comparecencia Aguilar tuvo palabras para resaltar el trabajo que se desarrolla en este territorio en favor del baloncesto. «Es algo que hay que poner en valor y en especial la figura de Juan Carlos, quien ha hecho crecer este deporte en la Región, llevándolo a lo más alto». «El baloncesto en Murcia goza de muy buena salud y es por el trabajo de la Federación y los clubes. Para tener grandes proyectos profesionales hay que tener una buena base y para la Española es un orgullo que la Murciana esté al nivel que está. Es fruto del trabajo y de la creencia en lo que se hace apostando por la promoción del baloncesto en todas sus modalidades», añadió Elisa Aguilar.

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También dejó entrever que España tendrá protagonismo en Murcia en los próximos meses aunque sin confirmar nada que se pueda hacer público. «Estamos siempre en sintonía y sé que Fran Sánchez me tiene en sus pensamientos», manifestó.