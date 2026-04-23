Adrián Hernández: "El encuentro ante el Estepona va a ser un partidazo"

Este domingo visita el Águilas FC al Estepona, un rival que, a pesar de estar buscando salir de posiciones de descenso, está siendo el mejor equipo de la segunda vuelta. Por ello, el entrenador del equipo costero, Adrián Hernández, dijo que va a ser un partido muy complicado. “Nos enfrentamos a un equipo muy dinámico, muy vertical, un equipo muy difícil, que ha hecho una segunda vuelta extraordinaria desde la llegada de su entrenador, que además dentro de su modelo de juego tiene varias adaptaciones muy destacables, donde pueden ser directos, pueden tener el balón, ser verticales, buscar muchas situaciones de centro", explicaba. El preparador costero dice que “tendremos que intentar someterlos también, porque si no ellos se encuentran muy cómodos con balón y a ver de qué manera podemos meterle en manos a un equipo que la verdad que ha hecho una segunda vuelta para estar luchando por el campeonato”

Adrián Hernández vuelve a calificar este partido como “el más importante de la temporada". "El entorno es cambiante y los contextos varían, después de la situación que se dio la semana pasada, este partido pasa a ser el más importante de la temporada, como es normal en este caso en Estepona", insistía sobre un partido que no va a ser fácil dada la situación complicada del rival. “Están muy acostumbrados porque llevan todo el año, los últimos meses, prácticamente cada partido una final y la están solventando muy bien", continuaba. "Como llevamos el 70-80% del tiempo, de los partidos siendo líderes, también al lugar donde vamos siempre, pues lo típico, el día del club o se hace una panzón, que ya no hemos enfrentado este tipo de situaciones, a ver si hemos aprendido de alguna de ellas, analizó el entrenador. También aseguró que "va a ser un partidazo, con dos muy buenos equipos, que se viva un buen ambiente, porque ellos también se juegan mucho el gol con nosotros”. Dos equipos que van a buscar la victoria: “ellos van a ir a por los tres puntos igual que nosotros, vamos a ir los dos equipos a conseguirlos”, alababa al rival. “Lo más difícil ya lo han hecho, les queda concluirlo con alguno de los dos partidos y es evidente que no le va a pesar esa presión de buscar porque es algo a lo que ya están habituados”.

A pesar de jugarse todos los partidos a la misma hora, Adrián Hernández apunta que no va a estar pensando en lo que hagan los rivales: “Ahora mismo ni me he parado a pensarlo, lo único que llevo en mi cabeza es intentar sacar los tres puntos, preparar el partido de la mejor manera posible”.

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Serán numeroso los aficionados costeros los que se desplacen a Estepona, aunque el acceso a las entradas está algo complicado, según el club costero solo disponen de algo más de un centenar, una explosión de sentimiento blanquiazul que Adrián Hernández ha agradecido: “Era uno de los retos que nos pusimos cuando vinimos aquí, se lo trasladamos así a los jugadores y poco a poco lo han ido consiguiendo, ahora mismo nosotros notamos el aliento, la fuerza y la energía de la afición”, apuntando que “quizás no seamos la ciudad o el pueblo más grande de la Segunda Federación, pero están demostrando que somos unos gladiadores, tanto dentro como fuera del terreno de juego, la verdad que estoy muy contento de cómo está respondiendo la afición”. “A ver si somos capaces de concluirlo”, concluía refiriéndose al ascenso.