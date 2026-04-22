Presentación del director deportivo del Real Murcia
Sánchez Breis: «El Real Murcia no puede fichar jugadores que vengan a retirarse»
La entidad grana confirma la llegada del ex del FC Cartagena como nuevo director deportivo
En su presentación, defiende su murcianismo y dice que «es el proyecto de mi vida y no puedo fallar»
El Real Murcia ya tiene nuevo director deportivo. Lo anunció ayer martes 21 de abril. Aunque el nombre no sorprendió a nadie. No hubo sorpresa. Era tan sabido por todos que Manuel Sánchez Breis asumiría las riendas del próximo proyecto de los granas que hasta el club grana empequeñeció al máximo el anuncio. Por eso o porque realmente en la entidad presidida por Felipe Moreno querían evitar cualquier tipo de ruido alrededor de la llegada del exalbinegro. Después de varias semanas viendo cómo introducir el fichaje a la afición sin dolor, ayer no se aguantó más y se anunció todo por la vía rápida. Antes de las diez se hacía oficial la contratación de Sánchez Breis y solo una hora y media después, para cortar cualquier tipo de revuelo, se presentó en la sala de prensa de Nueva Condomina. Fue Felipe Moreno el encargado de dar la bienvenida al murciano en un acto en el que también estaban Juanjo Fernández, vicepresidente del club; Paco López, director general; y Pedro Asensio, en los últimos meses encargado de representar a la Comisión Deportiva.
De la mano de Felipe Moreno, quien también lo fichó para el FC Cartagena en su etapa anterior, Sánchez Breis pronunció sus primeras palabras como murcianista. «Gracias a los aquí presentes y a Felipe, que ha apostado por mí. A lo largo de los años ha demostrado su valentía y ahora lo vuelve a hacer. Voy a llevar al Real Murcia a donde se merece que es al fútbol profesional», manifestó en primera instancia.
Sánchez Breis, cuestionado por parte de la afición por su pasado cartagenerista, ha cortado de raíz cualquier especulación sobre su sentimiento. Como lleva haciendo ya varias semanas, intentando ganar apoyos para una candidatura que ha pasado de estar en la última posición a resultar ganadora, empezó recitando su gran murcianismo, por si a alguien le quedaban dudas después de su estancia en el Cartagonova. «Soy una persona emocional. Me muevo por los sentimientos. He sido seguidor del Real Murcia desde que era un niño. He estado en la grada como aficionado y que ahora me llame el club para ser el director deportivo, con esa responsabilidad, me llena de ilusión. Es el proyecto de mi vida y no puedo fallar», expresó.
«Entiendo el ruido porque es fútbol y hay rivalidad», continuó. «A la afición del Real Murcia le digo que yo he estado sentado en su sitio. Nadie me va a explicar cómo se siente este club. Puedo dar muchos mensajes, pero lo que quiere la afición son victorias», ha aseverado.
El director deportivo también desveló cómo vivió la negociación para su llegada a Nueva Condomina. «Yo siempre me he sentido la primera opción», comentó. «Si no he venido antes es porque la situación no era fácil. No está siendo una temporada fácil y las cosas se están haciendo de la mejor forma posible para que no afectara. Tenía la tranquilidad de saber que se me quería».
Breis incluso llegó a confirmar que en este último mercado de invierno asesoró a Pedro Asensio en materia de fichajes. «Pedro Asensio es amigo mío y tiene confianza conmigo para compartir la opinión sobre un fichaje. No tenía trabajo y estaba disponible para aconsejar y colaborar en lo que hiciera falta».
Primer objetivo, salvarse
Como aficionados murcianistas de pequeños hay muchos en las gradas, y como seguidores que ya iban con sus padres y abuelos a La Condomina también, Manuel Sánchez Breis tendrá el reto de demostrar algo más que murcianía para triunfar en un club que en los últimos años es una máquina de triturar directores deportivos, entrenadores y jugadores. De ahí, que el exalbinegro fuera más allá de sentimientos y de corazón y diera algunas pinceladas de lo que quiere hacer en Nueva Condomina. Aunque para poder hablar de fichajes, el equipo primero tendrá que salvar la categoría.
Como si fuera entrenador en vez de director deportivo, Breis dio su receta para reactivar a los de Curro Torres: «Mi proyecto es que el equipo se salve. Lo único importante es eso. Faltan 3 o 4 meses para la próxima temporada y hay tiempo. Estas cinco semanas son las más importantes. Hay que eliminar el pesimismo y dar la mejor versión para competir. Si nos olvidamos de los miedos, estamos capacitados para ganar los cinco partidos».
Aunque la plantilla actual está más que cuestionada, Sánchez Breis quiso echarles un capote, sabedor también de que muchos de los que tienen contrato tendrán que quedarse en la plantilla gusten más o menos al director deportivo. «Todos firmábamos a estos jugadores a principio de temporada. He trabajado con algunos y sé los jugadores que llevan dentro. Otros los he intentado fichar, incluso este verano, y no he podido. Son jugadores que están sobradamente capacitados para defender la camiseta y para llevar al equipo más arriba de lo que está. A veces, las dinámicas se comen los proyectos y es lo que ha pasado».
«Fichar buenos jugadores»
Al ser cuestionado sobre el proyecto del próximo curso y qué es lo que busca, Sánchez Breis habló de fichar a «jugadores buenos y que nos ayuden a ascender». «Se necesita gente competitiva, con velocidad, actitud y experiencia», añadía, hablando de la importancia de «encajar piezas para lograr un equipo equilibrado». Subrayando la «ambición e ilusión», dejó claro que «no pueden venir jugadores a retirarse, sino los que quieran crecer con el club y mantenerlo en el fútbol profesional».
En ese grupo se espera que se consoliden gente del filial que ha dado el salto este año, como Héctor Pérez y Jorge Sánchez. «Los jóvenes van a estar si merecen estar. Y este año han dado la cara. Van a tener todas las oportunidades para demostrar lo que pueden dar».
A la espera de apoyos
Sánchez Breis llega de momento solo al Real Murcia. «Me voy a apoyar mucho en Pedro Asensio, porque tengo su lealtad», decía. Pero no cerró la puerta a la posibilidad de incorporar más gente a su equipo de trabajo. Uno de ellos podría ser Sívori con el que ha trabajado en el FC Cartagena y que también es de la confianza de Felipe Moreno.
«El fichaje de Manolo no es una cosa solo de Felipe»
Manolo Sánchez Breis es la nueva gran apuesta de Felipe Moreno como director deportivo del Real Murcia. Igual que en su primer proyecto fuese el responsable de la elección de Javier Recio y en el segundo se lanzase a los brazos de Asier Goiria, ahora, con vistas a la temporada 26-27, el presidente murcianista no ha dudado en apostar por un nombre que cuando empezó a sonar parecía más un bulo que una realidad. Sin embargo, en la presentación del exalbinegro, Felipe Moreno definió la decisión tomada como consensuada, quitándose toda la responsabilidad y poniendo en el foco a otras personas de club como Paco López, José Manuel Sánchez y Pedro Asensio. «El fichaje de Manolo no es solo una cosa de Felipe», decía ante los medios, explicando que tras varias reuniones había tres candidatos -los otros dos eran José Manzanera y Juan Carlos Cordero-, y después de evaluar los perfiles de cada uno «se tomó la decisión de que fuera Manolo».
Aunque la idea era esperar a que se sellara la salvación, al ver que el equipo no avanza, Felipe consideró que «había que ser valientes y dar el paso».
Durante su corta intervención -no contestó preguntas sobre otro tema que no fuera deportivo-, el presidente del Real Murcia hablo de que la idea es que Sánchez Breis lidere «un proyecto a tres años», con el objetivo «de dar estabilidad» al club.
Y para que las cosas cambien después de tres temporadas en las que no se han cumplido los objetivos -en esta última el equipo construído para ser campeón sigue peleando por salvar la categoría-, Felipe Moreno deslizó la idea de cambiar las cosas de cara al futuro, hablando de «tener los pies en el suelo», porque «las cosas la mayoría de veces no son cuando queremos». Y teniendo en cuenta que muchas veces es él mismo el que perjudica más que ayuda al Real Murcia, se puso como el primero a enmendar los errores. «Soy una persona muy optimista y positiva, pero reconozco que el fútbol no es como la vida real», decía, subrayando de que en «una empresa a veces vale con alinear tres cosas bien, pero en un club de fútbol hay que alinear diez».
Sin autocrítica
Lo que no hubo en la intervención de ayer de Felipe Moreno es autocrítica a una de las temporadas más bochornosas de los últimos años del Real Murcia. Con el equipo con apenas tres puntos de margen del descenso cuando faltan cinco jornadas, los granas van por el tercer entrenador y en noviembre ya habían dinamitado el proyecto de Goria y Etxeberria. Pero el presidente del Real Murcia, durante la presentación de Manuel Sánchez Breis como director deportivo, evitó el análisis, decidiendo pasar página lo más rápido posible. «Para qué vamos a darle más vueltas a la cosa», decía, apostando por «mirar hacia adelante» y confiando que «a la tercera llegue la vencida».
Pedro Asensio, paso atrás
Por otro lado, Felipe Moreno también quiso agradecer el trabajo de Pedro Asensio en los últimos meses. Al murciano le tocó ponerse al frente de la Comisión Deportiva tras la salida de Asier Goiria. Aunque el presidente grana quiso dejar claro que le había ofrecido continuar en ese cargo, Asensio, que ayer estuvo en la sala de prensa respaldando la llegada de Breis, había rechazado la propuesta, apostando por volver a dedicarse exclusivamente al trabajo con la cantera.
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