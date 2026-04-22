Sánchez Breis: «El Real Murcia no puede fichar jugadores que vengan a retirarse»

El Real Murcia ya tiene nuevo director deportivo. Lo anunció ayer martes 21 de abril. Aunque el nombre no sorprendió a nadie. No hubo sorpresa. Era tan sabido por todos que Manuel Sánchez Breis asumiría las riendas del próximo proyecto de los granas que hasta el club grana empequeñeció al máximo el anuncio. Por eso o porque realmente en la entidad presidida por Felipe Moreno querían evitar cualquier tipo de ruido alrededor de la llegada del exalbinegro. Después de varias semanas viendo cómo introducir el fichaje a la afición sin dolor, ayer no se aguantó más y se anunció todo por la vía rápida. Antes de las diez se hacía oficial la contratación de Sánchez Breis y solo una hora y media después, para cortar cualquier tipo de revuelo, se presentó en la sala de prensa de Nueva Condomina. Fue Felipe Moreno el encargado de dar la bienvenida al murciano en un acto en el que también estaban Juanjo Fernández, vicepresidente del club; Paco López, director general; y Pedro Asensio, en los últimos meses encargado de representar a la Comisión Deportiva.

De la mano de Felipe Moreno, quien también lo fichó para el FC Cartagena en su etapa anterior, Sánchez Breis pronunció sus primeras palabras como murcianista. «Gracias a los aquí presentes y a Felipe, que ha apostado por mí. A lo largo de los años ha demostrado su valentía y ahora lo vuelve a hacer. Voy a llevar al Real Murcia a donde se merece que es al fútbol profesional», manifestó en primera instancia.

Manuel Sánchez Breis / Prensa Real Murcia

Sánchez Breis, cuestionado por parte de la afición por su pasado cartagenerista, ha cortado de raíz cualquier especulación sobre su sentimiento. Como lleva haciendo ya varias semanas, intentando ganar apoyos para una candidatura que ha pasado de estar en la última posición a resultar ganadora, empezó recitando su gran murcianismo, por si a alguien le quedaban dudas después de su estancia en el Cartagonova. «Soy una persona emocional. Me muevo por los sentimientos. He sido seguidor del Real Murcia desde que era un niño. He estado en la grada como aficionado y que ahora me llame el club para ser el director deportivo, con esa responsabilidad, me llena de ilusión. Es el proyecto de mi vida y no puedo fallar», expresó.

«Entiendo el ruido porque es fútbol y hay rivalidad», continuó. «A la afición del Real Murcia le digo que yo he estado sentado en su sitio. Nadie me va a explicar cómo se siente este club. Puedo dar muchos mensajes, pero lo que quiere la afición son victorias», ha aseverado.

El director deportivo también desveló cómo vivió la negociación para su llegada a Nueva Condomina. «Yo siempre me he sentido la primera opción», comentó. «Si no he venido antes es porque la situación no era fácil. No está siendo una temporada fácil y las cosas se están haciendo de la mejor forma posible para que no afectara. Tenía la tranquilidad de saber que se me quería».

Breis incluso llegó a confirmar que en este último mercado de invierno asesoró a Pedro Asensio en materia de fichajes. «Pedro Asensio es amigo mío y tiene confianza conmigo para compartir la opinión sobre un fichaje. No tenía trabajo y estaba disponible para aconsejar y colaborar en lo que hiciera falta».

Primer objetivo, salvarse

Como aficionados murcianistas de pequeños hay muchos en las gradas, y como seguidores que ya iban con sus padres y abuelos a La Condomina también, Manuel Sánchez Breis tendrá el reto de demostrar algo más que murcianía para triunfar en un club que en los últimos años es una máquina de triturar directores deportivos, entrenadores y jugadores. De ahí, que el exalbinegro fuera más allá de sentimientos y de corazón y diera algunas pinceladas de lo que quiere hacer en Nueva Condomina. Aunque para poder hablar de fichajes, el equipo primero tendrá que salvar la categoría.

Como si fuera entrenador en vez de director deportivo, Breis dio su receta para reactivar a los de Curro Torres: «Mi proyecto es que el equipo se salve. Lo único importante es eso. Faltan 3 o 4 meses para la próxima temporada y hay tiempo. Estas cinco semanas son las más importantes. Hay que eliminar el pesimismo y dar la mejor versión para competir. Si nos olvidamos de los miedos, estamos capacitados para ganar los cinco partidos».

Aunque la plantilla actual está más que cuestionada, Sánchez Breis quiso echarles un capote, sabedor también de que muchos de los que tienen contrato tendrán que quedarse en la plantilla gusten más o menos al director deportivo. «Todos firmábamos a estos jugadores a principio de temporada. He trabajado con algunos y sé los jugadores que llevan dentro. Otros los he intentado fichar, incluso este verano, y no he podido. Son jugadores que están sobradamente capacitados para defender la camiseta y para llevar al equipo más arriba de lo que está. A veces, las dinámicas se comen los proyectos y es lo que ha pasado».

«Fichar buenos jugadores»

Al ser cuestionado sobre el proyecto del próximo curso y qué es lo que busca, Sánchez Breis habló de fichar a «jugadores buenos y que nos ayuden a ascender». «Se necesita gente competitiva, con velocidad, actitud y experiencia», añadía, hablando de la importancia de «encajar piezas para lograr un equipo equilibrado». Subrayando la «ambición e ilusión», dejó claro que «no pueden venir jugadores a retirarse, sino los que quieran crecer con el club y mantenerlo en el fútbol profesional».

En ese grupo se espera que se consoliden gente del filial que ha dado el salto este año, como Héctor Pérez y Jorge Sánchez. «Los jóvenes van a estar si merecen estar. Y este año han dado la cara. Van a tener todas las oportunidades para demostrar lo que pueden dar».

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A la espera de apoyos

Sánchez Breis llega de momento solo al Real Murcia. «Me voy a apoyar mucho en Pedro Asensio, porque tengo su lealtad», decía. Pero no cerró la puerta a la posibilidad de incorporar más gente a su equipo de trabajo. Uno de ellos podría ser Sívori con el que ha trabajado en el FC Cartagena y que también es de la confianza de Felipe Moreno.