El manicomio de Segunda Federación afronta su recta final de infarto con siete candidatos al trono a falta de dos jornadas

Lo que está ocurriendo en el grupo IV de la Segunda Federación no hay por dónde cogerlo. Lo que se está viviendo en todo el curso, pero especialmente en esta recta final de liga, no tiene precedentes recientes en la categoría y sería difícil encontrar un caso similar en el fútbol español en cualquier grupo o división: siete equipos con opciones reales de proclamarse campeones, siete equipos que todavía pueden entrar en el play off y, al mismo tiempo, siete equipos que aún no tienen garantizada su presencia en las eliminatorias. Nadie puede dormir tranquilo. Nadie puede permitirse un tropiezo sin saber que será castigado La clasificación es un manicomio en el que la diferencia entre liderar el grupo o quedarse fuera del playoff puede ser, literalmente, un gol en el último minuto de la última jornada. Y para añadir aún más presión al asunto, las dos jornadas que quedan se disputarán con horario unificado -los domingos a las 12:00 horas-, lo que significa que todo ocurrirá a la vez, sin posibilidad de calcular, sin trampa ni margen: pura adrenalina en estado bruto. Cada gol va a hacer temblar la tabla como si fuera un terremoto.

En medio de esa locura colectiva, la Región de Murcia ha tomado un protagonismo relevante en el grupo. Águilas FC, Deportiva Minera y UCAM Murcia sueñan con celebrar el ascenso directo el próximo domingo 3 de mayo a eso de las 14:00.

Águilas FC: el único que depende de sí mismo

El conjunto aguileño llega a este tramo decisivo desde la mejor posición posible: con 58 puntos, lidera el grupo y, lo que es aún más valioso, depende exclusivamente de sí mismo para proclamarse campeón. Dos victorias y el ascenso (junto al título que ilustra la noticia) serían suyos sin necesidad de mirar qué hacen los rivales. Eso sí, las cuentas hacen que, si empata en uno de los dos, sus opciones caigan drásticamente de ascenso directo, aunque el play off sí que lo tiene en el bolsillo. Con tres puntos lo tiene asegurado y posiblemente con dos también entraría, pero Adrián Hernández y los suyos solo miran el ascenso directo.

Ahora bien, en el horizonte, en concreto este domingo, hay un duelo decisivo, ya que el Águilas visita al Estepona, que necesita sumar para salvarse y que está haciendo un año 2026 espectacular con nueve victorias, cinco empates y solo dos derrotas. Si el Águilas vence en tierras andaluzas, el último encuentro en casa ante el Almería B sería el ideal para sellar el ansiado ascenso. Su final es este domingo y el resto de campos van a mirar de reojo lo que ocurra en el Francisco Muñoz Pérez.

Deportiva Minera: a un solo paso del sorpasso

Si hay un equipo que encarna la perseverancia esta temporada, ese es la Deportiva Minera. Con 57 puntos, los de Llano del Beal llegan a estas dos últimas jornadas a un solo punto del liderato, en una dinámica envidiable y con la confianza propia de quien sabe que está haciendo las cosas bien.

Las cuentas son sencillas y a la vez apasionantes: con seis puntos, el título entraría en su órbita directa; necesitaría que tanto Águilas como Extremadura empaten al menos un encuentro, una variable que, viendo los oponentes de sus rivales directos, no es descabellada Con cuatro, el play off quedaría prácticamente asegurado, pero el ascenso directo sería casi inviable.

El equipo minero ha demostrado una regularidad, sobre todo en casa, y una solidez en el tramo final que lo convierte en una amenaza para el Águilas. La advertencia es clara: no depende de sí mismo para ser campeón, pero si los dos que tiene delante titubean, y lo pueden hacer al tener un calendario más duro, la Deportiva Minera estará ahí para aprovechar cada milímetro de ventaja. El cuadro cartagenero viaja a Almería para medirse a un filial almeriense hundido y recibe a un Lorca Deportiva cargado de dudas. Los seis puntos son factibles, pero necesita buenas noticias de otros campos sonando por el transistor.

UCAM Murcia: dos finales para no quedarse fuera

La situación más dramática, sin embargo, la protagoniza el UCAM Murcia. Con 55 puntos, los universitarios están inmersos en la batalla más igualada de todas: la lucha por entrar entre los cinco primeros y acceder al play off de ascenso. Tras el batacazo sufrido en Totana ante La Unión, el equipo debe ganar ya, pues no tiene margen para el error ni colchón de puntos. Solo dos partidos que bien pueden considerarse dos auténticas finales.

El calendario, eso sí, es complicado para el conjunto universitario: se medirá al Real Jaén y cerrará la temporada frente al Xerez CD, dos rivales directos. La ecuación es tan clara como exigente. Con el ascenso directo prácticamente descartado, ganar los dos encuentros significaría la clasificación matemática para jugar las eliminatorias. Sumar cuatro puntos les dejaría muy cerca del nuevo objetivo. Con tres o menos, el destino dependería de lo que hagan otros, pero lo normal es quedarse fuera. En el fútbol de máxima igualdad, esa incertidumbre es el peor de los escenarios. El UCAM lo sabe y no tiene otra opción que salir a ganar.

Noticias relacionadas

El menú de la jornada 33

Restan 180 minutos de fútbol en Segunda Federación. Este domingo ya se resolverán las primeras dudas; seguro que habrá equipos que confirmen su presencia al menos en el play off. Puede ser que alguno quede descartado, pero la certeza es que, salvo sorpresa mayúscula, que en este hospital psiquiátrico convertido en liga regular tampoco puedes descartar, hasta la jornada 34 no se confirmará ninguna posición de manera matemática. Estepona-Águilas; Extremadura-La Unión Atlético; Almería B-Deportiva Minera; UCAM Murcia-Real Jaén; Xerez Deportivo-Xerez CD y Antoniano-Recreativo. Ese es el menú de la penúltima jornada que se jugará este domingo a las 12:00, pero todavía quedará otro capítulo más.