El Hozono Jairis recupera la cuarta plaza con un gran triunfo ante el Girona

En un duelo de cartas marcadas por la tensión y la igualdad, el Hozono Global Jairis encontró por fin la jugada perfecta en los últimos compases. Esta vez, cuando el pulso se aceleró y el envite exigía sangre fría ante un rival de altura como el Spar Girona, las murcianas no dudaron: jugaron sus ases, cantaron el órdago justo y se llevaron una victoria que les mantiene en la pelea por la cuarta plaza (69-72), que se decidirá a una última carta frente a Valencia el sábado en el pabellón Fausto Vicent y con Perfumerías Avenida afilando el cuchillo.

Con la mesa caliente y las cartas ya descubiertas, el partido entró en sus últimos minutos como una partida de mus sin margen de error. El Girona, que venía de ser cuarto en la Final Six de la Euroliga, amagaba con llevarse la baza, pero el Jairis, curtido en finales recientes que dolieron más de la cuenta, no se dejó engañar. Un triple de Ekh y el colmillo de Mataix en el rebote ofensivo voltearon la mano (65-68). Ahí, cuando tocaba decidir si ir o no a grande, apareció la sangre fría: cuatro puntos de Mataix, puro tute fino, y un error rival que Bertsch castigó como quien guarda el as definitivo (67-72) en el último minuto. Esta vez, sí, el Jairis supo cerrar la partida.

Hasta llegar ahí, el encuentro fue un constante intercambio de cartas. Desde el inicio, con Mataix repartiendo juego, las alcantarilleras marcaron el ritmo (0-5), aunque el Girona no tardó en responder con sus propios envites. El primer cuarto fue una partida abierta, de tanteo constante, que cayó ligeramente del lado murciano (16-18).

El segundo acto elevó la apuesta. Canastas como golpes de brisca, sin dueño claro, hasta que Holm rompió la dinámica con un triple y robo que dio aire a las locales (27-23). El Girona parecía tener mejor mano en ese tramo, pero el Jairis resistió, aferrado a la partida pese a marcharse al descanso por detrás (38-34).

Tras el paso por vestuarios, el duelo se convirtió en un intercambio de órdagos. Prieto, fina desde la media y larga distancia, devolvió la ventaja (42-44), pero nadie lograba romper la baraja. Bibby, con dos triples consecutivos, puso al Girona por delante al final del tercer cuarto (57-53), dejando todo listo para una última mano de máxima tensión.

Y ahí, en ese cierre donde tantas veces el Jairis se quedó sin cartas, esta vez apareció la jugada perfecta. Resistió el empuje inicial local (62-53), respondió con un parcial de 0-8 (62-61) y, cuando todo pendía de un hilo, jugó con inteligencia, pausa y carácter.

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Victoria de quilates, de tahúr experto, que no solo rompe la mala racha en finales igualados, sino que mantiene vivo el sueño de la cuarta plaza. Todo se decidirá a una última carta frente al Valencia, con Avenida ya esperando en el cruce de play off. Porque en este juego, como en el baloncesto, no gana quien mejor reparte… sino quien mejor sabe jugar su mano.