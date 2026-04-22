Baloncesto
El Hozono Global Jairis visita al Spar Girona para recuperar el cuarto puesto
El conjunto de Alcantarilla busca sorprender a un rival que viene de caer en semifinales de la Euroliga contra el Casademont Zaragoza
EFE
El Hozono Global Jairis Alcantarilla visitará esta tarde al Spar Girona con el propósito de sorprender al segundo clasificado y, con ello, recuperar la cuarta posición de la tabla en la Liga Femenina Endesa, para lo cual las de Bernat Canut deberán llevarse el triunfo.
El partido de la 29 y penúltima jornada de la competición comenzará a las ocho de la tarde en el pabellón Fontajau de la capital gerundense y no se celebró el pasado fin de semana porque las catalanas jugaban la final a seis de la Euroliga en Zaragoza, donde fueron cuartas perdiendo en su último partido por 66-63 contra el Casademont Zaragoza.
El Jairis tratará de aprovechar el desgaste de su rival después de esa exigente competición y buscando un triunfo que les haga recuperar el cuarto puesto, que ahora es para el Perfumerías Avenida de Salamanca con un bagaje de 18 victorias y 11 derrotas después de que el cuadro charro ganara este domingo por 91-59 al Spar Gran Canaria.
Un triunfo menos tienen las murcianas, que vienen de vencer por 61-54 al KutxaBank Araski, y que en la primera vuelta cayeron frente a su rival de este miércoles por 71-77 en el pabellón Fausto Vicent el 3 de diciembre de 2025.
Por muy cansadas que puedan estar las jugadoras del contrario será un choque de mucha exigencia, pues la visita es a unos de los mejores conjuntos del baloncesto español y que en el torneo doméstico marcha con 23 partidos ganados y sólo cinco perdidos, únicamente por detrás de un Casademont que manda con un bagaje de 25-3.
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