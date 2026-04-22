DeJulius-Mills: el líder del UCAM Murcia contra la leyenda australiana

El Palacio de los Deportes acogerá este sábado uno de los mejores duelos individuales que se pueden ver ahora mismo en la Liga Endesa. El partido entre el UCAM Murcia CB y La Laguna Tenerife (19.00 horas, DAZN) ya supone de por sí un enfrentamiento de quilates entre dos de los equipos más en forma de la competición durante este tramo, pero a ese aliciente se le suma un plus de una calidad enorme, al contar ambos en sus plantillas con David DeJulius y Patty Mills, dos de los jugadores del momento.

Y es que el nombre de David DeJulius está resonando con fuerza en el último mes. Después de pasar por Grecia, Alemania, Israel o Turquía, el jugador norteamericano ha encontrado en el UCAM Murcia el lugar idóneo para reencontrarse con su juego. A sus 26 años, ha asumido el liderazgo del conjunto universitario de cara al tramo decisivo de la competición, algo que se suma a su excelente capacidad anotadora y visión de juego para llevar las riendas de un club que, tras alcanzar varios récords esta misma temporada, se encuentra al borde de batir sus mejores registros.

Después de convertirse en el primer jugador de la competición en lograr tres MVP de la jornada, el último con su exhibición ante el Covirán Granada tras anotar apenas unos días antes 41 puntos en la eliminatoria ante el PAOK de la FIBA Europe Cup, David DeJulius regresa ante su público como el segundo máximo anotador de la Liga Endesa, con una media de 16,96 puntos por encuentro, tan solo superado por Timothé Luwawu-Cabarrot, del Baskonia, con 18,64 por partido.

El base David DeJulius, máximo anotador del UCAMMurcia con 35 puntos, celebrando la victoria en el Nou Congost. / ACB Photo/Joaquim Alberch

El base ha conseguido poner por momentos el brillo en un UCAM que no ha dejado de lado el trabajo y el esfuerzo sobre la pista, incluso durante semanas mermado a las bajas por lesión -como las de Raieste o Dylan Ennis- para sacar adelante los partidos hasta lograr enlazar seis victorias consecutivas en la ACB, algo que nunca antes había conseguido. Con DeJulius en pista, todo es mucho más fluido en el UCAM Murcia, como ya se comprobó también el pasado sábado ante el Morabanc Andorra, con 22 puntos y 6 asistencias del base en un partido en el que Sito Alonso recurrió a su presencia en el juego para controlar los momentos más decisivos.

Un veterano en plena forma

Unos momentos que este sábado contarán con una doble exigencia al tener La Laguna Tenerife a uno de los mejores bases de la última década. Y es que, desde su aterrizaje el pasado marzo, el base Patty Mills no ha necesitado casi adaptación para asumir las riendas del conjunto de Txus Vidorreta. El veterano jugador, de 37 años de edad, fue campeón de la NBA con San Antonio Spurs y consiguió una medalla olímpica con su selección, anotando 42 puntos en el duelo por el tercer puesto ante la Esolvenia de Luka Doncic.

Patty Mills, base de La Laguna Tenerife, ante Abalde en el duelo frente al Real Madrid. / ACB Photo/David S. Bustamante

Con 18 puntos y 3 asistencias, su aportación fue vital el pasado domingo para derrotar en el Movistar Arena a todo un Real Madrid que no conocía la derrota en la ACB desde que arrancó la segunda vuelta. Su química con otro veterano como Marcelinho Huertas, con el que nunca había coincidido pero con el que habló antes de aceptar la oferta tinerfeña, como declaró recientemente en una entrevista a Marca, ha permitido reactivar en apenas cuatro partidos a uno de los equipos punteros de la competición.

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Con 24 puntos frente al Unicaja Málaga, 12 ante el Casademont Zaragoza, 15 en la cancha del Hiopos Lleida y 18 ante el Real Madrid, Patty Mills será también una de las mayores amenazas y retos que deberá afrontar el UCAM Murcia este sábado en el Palacio de los Deportes para iniciar un exigente tramo en el calendario. Y es que en las próximas cinco jornadas, los de Sito Alonso se medirán a cuatro equipos directos de la zona del play off (La Laguna Tenerife, Real Madrid, Baskonia y Unicaja) para defender la tercera posición y seguir escribiendo su propia historia.