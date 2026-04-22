Al Caesa Cartagena se le escapa la victoria ante el Zamora en el sprint final

El Caesa Cartagena dejó escapar un partido que parecía tener bajo control ante el Caja Rural CB Zamora, en una noche que comenzó con ilusión en la grada y terminó con un sabor amargo tras la remontada visitante (64-78).

El conjunto cartagenero arrancó el encuentro con la intensidad que exigía la cita. Consciente de lo mucho que había en juego, el equipo local salió decidido a marcar territorio desde el primer minuto. La defensa presionante y el acierto en ataque permitieron abrir una primera brecha que hizo creer al público en una victoria clave (21-14). El ritmo lo imponía el Caesa Cartagena, cómodo sobre la pista y encontrando soluciones ante un CB Zamora que no terminaba de asentarse.

Durante gran parte del partido, los de Cartagena supieron gestionar la ventaja. Movían el balón con criterio, encontraban tiros liberados y mantenían a raya a un rival que, aunque incómodo, no lograba dar con la tecla. La grada empujaba, consciente de que el triunfo podía significar un paso fundamental en la lucha por la permanencia.

Ficha técnica Grupo Caesa Seguros Cartagena: Harguindey (4), Webster (11), Martín, Faverani (17), Svejcar (10) -cinco inicial-; López Santana (8), Idehen, Rivera (3), Garuba (7), Ayesa y Polynice (4). Caja Rural CB Zamora: Roberts(17), Prepelic (2), Thrastarson (4), Naspler (3), Van Zegeren (12) -cinco inicial-; Pauksté, Lo (4), Rogers (8), Peris (13), Kristensen (3), Martínez (5) y Round (7). Marcador cada cuarto: 21-14, 40-32 (descanso); 53-56, 64-78 (final) Árbitros: Morales, Gómez Luque y Sanhermelando García. Cancha: Palacio de los Deportes de Cartagena.

Sin embargo, el guion cambió en el tramo final. El equipo visistante, lejos de rendirse, elevó su nivel defensivo y comenzó a encontrar acierto en momentos clave. Poco a poco, la diferencia fue reduciéndose y las dudas empezaron a aparecer en el conjunto local. El acierto cartagenero se diluyó y cada ataque se volvió más espeso, mientras los visitantes crecían en confianza.

La remontada terminó de consumarse en el último cuarto, donde el CB Zamora mostró mayor templanza y aprovechó los errores de los locales. Las decisiones precipitadas y la falta de acierto en acciones determinantes condenaron a los locales, que vieron cómo un partido que parecía encarrilado se escapaba en el momento más delicado.

El pitido final dejó un golpe duro para el Caesa Cartagena, que había hecho méritos durante muchos minutos pero no supo cerrar el encuentro. Una derrota que duele, no solo por el resultado, sino por la forma en la que se produjo, y que complica su situación en la lucha por la permanencia.

Noticias relacionadas

La afición, pese a todo, despidió al equipo con aplausos, consciente del esfuerzo realizado. Pero también con la sensación de que se ha dejado pasar una oportunidad importante. Ahora, el margen de error se reduce y el equipo de Roberto Blanco deberá levantarse rápido si quiere seguir peleando por su continuidad en la categoría.