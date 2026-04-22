Baloncesto
El Caesa Cartagena, a dar otro paso en el Palacio hacia la salvación
El conjunto albinegro recibe esta tarde en casa al Zamora tras su importante victoria frente al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma
EFE
El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto, sin tiempo prácticamente ni para asimilar su importante victoria del domingo por 77-80 en la pista del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, jugará esta tarde (20.30 horas) en casa ante el Caja Rural CB Zamora sabiendo que «el objetivo de la permanencia está ahí», como dijo su técnico, Roberto Blanco. El conjunto blanquinegro lo afrontará siendo el decimocuarto en la tabla, el cuarto por la cola, ahora con ocho victorias y 20 derrotas, a falta de tres jornadas para que concluya el calendario regular.
El Caesa Cartagena ocupa el decimocuarto lugar en la tabla, el cuarto por la cola, ahora con ocho victorias y 20 derrotas, y truncó una racha negativa de tres derrotas seguidas en la pasada jornada. Tiene por detrás al Melilla Ciudad del Deporte y al Palmer Basket Mallorca Palma, ambos con un bagaje de 7-21; y al Grupo Ureta Tizona Burgos, colista con un 6-22.
Por delante aún aparece en la tabla su rival del pasado domingo con un triunfo más que los cartageneros, nueve, pero habiendo perdido sus diez últimos compromisos, por lo que sigue su caída en picado. Los dos últimos clasificados son los que descenderán a Segunda FEB.
El Zamora es el décimo clasificado con 13 partidos saldados con victoria y 15 con derrota y el último que jugó lo perdió por 94-87 en la pista del Melilla Ciudad del Deporte. En la primera vuelta el Caesa cayó por 90-71 en la capital castellana el 22 de noviembre de 2025.
Roberto Blanco, quien dio mucho valor a la victoria obtenida en el polideportivo de Son Moix, en la capital balear, se mostró convencido de alcanzar lo que andan persiguiendo.
"En Palma logramos una victoria de necesidad para nosotros en un partido que era a vida o muerte a pesar de ser el peor partido jugado desde que llegué en cuanto a ejecución de lo planificado, pero la intensidad nos dio el triunfo", manifestó para a continuación mostrar determinación en lo que buscan: "El objetivo lo tenemos ahí y lo vamos a conseguir", aseguró.
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