El 40 aniversario del UCAM Murcia llega con la revista de La Opinión y la presencia de Ralph McPherson

Con motivo de la celebración del 40 aniversario del club, José Miguel Garrido, director comercial y de marketing del UCAM Murcia CB, compareció ante los medios de comunicación este miércoles para explicar con lujo de detalle lo que el club prepara de cara al sábado. Y entre todos los actos anunciados, está la revista oficial del aniversario, elaborada por la redacción de La Opinión de Murcia, con Dioni García, su jefe de Deportes, a la cabeza.

Una publicación para guardar

El propio Garrido no escatimó en elogios hacia la iniciativa periodística. "Está llena de anécdotas, recuerdos y buenos momentos", aseguró el directivo, que recibió la propuesta de esta redacción con los brazos abiertos: "Como todo aquel que quiere hacer algo con el club, que sea bueno para la afición, nosotros encantados de recibirlo. Esto es un club de puertas abiertas y cualquier iniciativa positiva, pues nosotros encantados de ayudar e impulsar".

La revista oficial del 40 aniversario del UCAM Murcia CB podrá adquirirse este domingo junto a la compra del diario. Un repaso exhaustivo a cuatro décadas de historia, de baloncesto y de identidad murciana que ningún aficionado querrá perderse y así tener en su estantería.

Pero el club ha querido premiar a los más madrugadores con un aliciente especial: las primeras 300 personas que acudan al evento previo al partido en la Sala Mamba recibirán un ejemplar de forma completamente gratuita. La entrada al acto es libre, sin necesidad de invitación previa, por lo que los más rápidos tendrán el obsequio.

Una fiesta antes del partido

El evento arrancará el próximo sábado a las 16:30 horas en la Sala Mamba, justo antes del partido, y Garrido lo definió como "un evento familiar para todos los públicos". La jornada contará con bebida y comida, degustación de zumo Juver, música en directo, juegos para los más pequeños y una cámara 360 grados para que los aficionados puedan inmortalizar el momento y compartirlo en redes sociales.

El padrino de excepción del acto será el exjugador estadounidense Ralph McPherson, uno de los nombres más queridos en la historia del club. "Es uno de los jugadores más identificados y que más cariño tiene a esta tierra y que más cariño le guarda a la afición", señaló Garrido, quien avanzó que habrá oportunidad de firmar autógrafos y recordar con él los mejores momentos de su etapa. El viernes se ofrecerá una nueva rueda de prensa con más detalles sobre su participación, donde se intuyen sorpresas durante el propio partido.

Su vuelta a Murcia no ha sido casual. Garrido reconoció que la gestión para traerle desde Estados Unidos fue "bastante ágil" gracias al trabajo de Juan Pablo Mendoza y Felipe Meseguer, que contactaron con él a través de sus redes: "Contarle el proyecto y que él tuviera la posibilidad de venir fue todo muy sencillo", apuntó.

Un rival de máximo nivel para culminar la celebración

Tras la fiesta, toca baloncesto. Y de alto voltaje. El UCAM Murcia CB recibirá en casa CB Canarias a las 19:00, al que Garrido definió sin rodeos como "posiblemente el rival más en forma ahora mismo de la Liga Endesa". El conjunto canario acaba de clasificarse para la Final Four de la Basketball Champions League y ha cosechado victorias en las pistas más exigentes del país: Málaga, Valencia, Barcelona y, recientemente, ante el Real Madrid.

"Será un partido tremendamente bonito e ilusionante y que seguro que con el ánimo de todos conseguiremos la opción de competir y llevarnos la victoria", confió el director comercial, que lanzó un mensaje claro a la afición: este sábado, la Sala Mamba necesita estar llena desde bien pronto.

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