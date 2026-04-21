El Real Murcia hace oficial el nombramiento de Breis como nuevo director deportivo

El Real Murcia hace oficial que tendrá a Manuel Sánchez Breis como director deportivo. El que ejerciera ese mismo cargo en el Fútbol Club Cartagena hasta esta misma temporada es el elegido para el cargo, tal y como adelantó La Opinión.

Sánchez Breis, de 50 años, periodista de profesión, vinculado al fútbol desde hace años y declarado aficionado del Murcia, tendrá la responsabilidad de confeccionar la plantilla con la que los granas afrontarán el futuro inmediato, pasando por la próxima campaña, en la que aún no se sabe si el equipo militará en Primera RFEF, categoría en la que milita actualmente, o en Segunda RFEF, a la que pretende no caer.

A día de hoy los murcianistas son decimoterceros en la clasificación del grupo 2 del tercer escalón estatal con 42 puntos sumados en 33 jornadas, estando tres puntos por encima de la zona de castigo cuando faltan cinco fechas para que concluya el campeonato.

El objetivo, obviamente, es lograr la permanencia y que Sánchez Breis, amigo personal de Felipe Moreno y que realizó un buen trabajo en el Efesé, equipo que ascendió a Segunda en 2020 y estuvo cinco campañas seguidas en esa división, trabaje en el Murcia para configurar un grupo de futbolistas que pelean por acceder al considerado fútbol profesional ya en el curso 2026/2027.

"Con su incorporación el Real Murcia Club de Fútbol inicia un nuevo proyecto deportivo con el firme objetivo de seguir creciendo, mejorar en todas sus áreas y alcanzar las metas que esta entidad merece y se le exigen", apuntó la centenaria institución grana al comunicar el fichaje.