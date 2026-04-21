Paula Blasi, la ciclista que destacaba en el atletismo, estrella de las Ardenas

Hay carreras ciclistas que se pueden ver 10 veces seguidas y no aburrirse con el intento. Es lo que sucede si se tiran atrás las imágenes de la victoria de Paula Blasi (23 años) y se repite la victoria de la corredora catalana en la Amstel Gold Race, la clásica femenina más importante de la historia ganada por una representante del ciclismo español. Ahora, esta semana, los ojos estarán pendientes de lo que haga primero este miércoles en la Flecha Valona y luego, el domingo, en ‘La Doyenne’, la decana, la Lieja-Bastoña-Lieja, la más vieja de cuantas clásicas de un día se disputan en la competición contemporánea.

Si hubiese que aplicar un término a la victoria de Blasi sería sencillo como bautizarla de bestial. Es cierto que primó el factor sorpresa, del que no volverá a disponer en el futuro. Pero a la vez, al margen de lo inesperado, había que tener una clase especial, una fuerza descomunal y una concentración exagerada, para no caer en el intento y ni siquiera aturdirse cuando se equivocó de trazado, en una curva, a una decena de kilómetros de la meta, en un circuito neerlandés que era un auténtico laberinto.

Compañera de Mavi García

Blasi, no sólo mantuvo a raya a los rivales y sobre todo a las gregarias de Demi Vollering, que corría en casa, como gran favorita, estrella mundial y con el mejor equipo. Hizo más. Aumentó las diferencias y siempre dispuso de un minuto de colchón que le permitió llegar a meta en solitario y hasta disfrutar de lo lindo, casi sin dar pedales, en los últimos 200 metros de carrera. Se ganó el reconocimiento de las rivales y el abrazo de las compañeras del UAE Team ADQ, la versión femenina del conjunto liderado por Tadej Pogacar, que el domingo será el gran favorito en la carrera masculina de la Lieja-Bastoña-Lieja, que aspira ganar por cuarta vez, como hizo en un pasado reciente Alejandro Valverde.

Paula Blasi, en fuga, en la Amstel Gold Race. / UAE TEAM ADQ

Fue un triunfo fantástico porque batió nada menos que a dos ganadoras de Tour, aparte de Vollering, que fue tercera, superó a la polaca Kasia Niewiadoma, que se llevó la ronda francesa de 2024. Es decir; no se trató de un éxito por accidente o producto de la desidia del pelotón o porque pasaba por allí y se subió al tren acertado. Fue una victoria de casta; sin más, logrado en una carrera que en principio no iba a correr y que obligó a su equipo a alinearla a última hora para cubrir bajas de compañeras.

Desde 2024

Blasi es nueva en este deporte. Se incorporó al ciclismo cuando de hecho estaba llamada a destacar en otras disciplinas, principalmente al atletismo. Apenas lleva desde 2024 compitiendo. Poco tiempo, pero suficiente para convertirse en la mejor corredora española de la actualidad, ya una figuraa internacional, y que sigue al pie de la letra los consejos que le da en su equipo, Mavi García, quien a los 42 años vive la última temporada profesional. Ella era hasta ahora la corredora contemporánea que había conseguido grandes éxitos y también clásicas de un día como el Giro de Emilia de 2021.

Nacida en Esplugues de Llobregat entrena por los alrededores de Barcelona si no viaja a la Cerdanya para concentrarse allí y buscar el contacto con la alta montaña. Y todo lo hace sin olvidar los estudios. Recientemente se ha graduado en Ciencias del Deporte. Otra curiosidad, Mireia Benito, corredora profesional catalana, tiene un máster en Biología Molecular y Biomedicina, mientras que la navarra Paula Ostiz, la ciclista que llega, 19 años, continúa con los estudios y la aspiración de entrar en la universidad. Cuesta encontrar a corredores masculinos con formación académica.

En el atletismo mantenía buenas marcas (2.11 en los 800 metros con 17 años) o los 36 minutos en la distancia de los 10K y en la Cursa dels Nassos de Barcelona que corre por afición. El fútbol tampoco se le daba mal. Sin embargo, después de probar con el duatlón, comprobó que la bici le causa menos lesiones que correr a pie por lo que finalmente se decantó por el ciclismo.

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Ya tiene una medalla de bronce en el Mundial y la de oro en el Campeonato de Europa, en ambos casos en categoría sub 23. No es flor de un día. Después de las clásicas de las Ardenas disputará la Vuelta. No hay por ahora más decisiones de futuro. Ambas pruebas se correrán después de las masculinas para acabar la Flecha sobre las 17 horas y la Lieja-Bastoña-Lieja alrededor de las 18.15 horas.