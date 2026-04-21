Manolo Breis, presentado con el Real Murcia: "Es el proyecto de mi vida y no puedo fallar"

Manolo Sánchez Breis (Murcia, 50 años) ha sido presentado esta mañana en la Nueva Condomina como nuevo director deportivo del Real Murcia. De la mano de Felipe Moreno, quien también lo fichó para el FC Cartagena en su etapa anterior, y acompañado por el resto de la comisión deportiva grana, el murciano ha pronunciado sus primeras palabras como murcianista. "Gracias a los aquí presentes y a Felipe, que ha apostado por mí. A lo largo de los años ha demostrado su valentía y ahora lo vuelve a hacer. Voy a llevar al Real Murcia a donde se merece que es al fútbol profesional", manifestó en primera instancia.

Breis, cuestionado por parte de la afición por su pasado cartagenerista, ha cortado de raíz cualquier especulación sobre su sentimiento. "Soy una persona emocional. Me muevo por los sentimientos. He sido seguidor del Real Murcia desde que era un niño. He estado en la grada como aficionado y que ahora me llame el club para ser el director deportivo, con esa responsabilidad, me llena de ilusión. Es el proyecto de mi vida y no puedo fallar", ha expresado.

"Entiendo el ruido porque es fútbol y hay rivalidad", ha continuado. "A la afición del Real Murcia le digo que yo he estado sentado en su sitio. Nadie me va a explicar cómo se siente este club. Puedo dar muchos mensajes, pero lo que quiere la afición son victorias", ha aseverado.

El director deportivo también ha desvelado cómo vivió la negociación para su llegada a Nueva Condomina. "Yo siempre me he sentido la primera opción", ha comentado. "Si no he venido antes es porque la situación no era fácil. No está siendo una temporada fácil y las cosas se están haciendo de la mejor forma posible para que no afectara. Tenía la tranquilidad de saber que se me quería", ha reiterado.

Antes de llegar, Breis colaboró con Pedro Asensio en materia de fichajes durante el mercado invernal. "Pedro Asensio es amigo mío y tiene confianza conmigo para compartir la opinión sobre un fichaje. No tenía trabajo y estaba disponible para aconsejar y colaborar en lo que hiciera falta", ha confirmado. Ya en su puesto de manera oficial, Sánchez Breis ha comentado que quiere conformar "un equipo equilibrado con gente competitiva, con velocidad, actitud y experiencia". "No pueden venir jugadores a retirarse, sino los que quieran crecer con el club y mantenerlo en el fútbol profesional", ha dicho.

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En una última intervención, Felipe Moreno ha tomado la palabra para desvelar que la idea es "cerrar un proyecto a tres años" con Manolo Breis para dar "estabilidad" al proyecto.