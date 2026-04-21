El Jimbee Cartagena, a por su segunda victoria consecutiva

El Jimbee Cartagena Costa Cálida afronta una nueva cita de alto voltaje competitivo. Esta noche, a partir de las 20:00 horas, el Palacio de los Deportes de Cartagena acogerá el encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada de la liga regular entre el conjunto rojiblanco y el Industrias Santa Coloma.

Este encuentro es adelantado por la cita europea del cuadro cartagenero que tendrá el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, deberá gestionar con sumo tino los minutos de sus jugadores, tras el esfuerzo del pasado sábado para no sobrecargar a ninguno de sus hombres.

Y es que el Jimbee llega al choque con la moral por las nubes después de superar al Palma Futsal por 5-4 en un partido de infarto en el que los cartageneros exhibieron un carácter sobresaliente para remontar un adverso 0-2 inicial y acabar imponiéndose con autoridad. Aquel triunfo dejó al conjunto cartagenero con 40 puntos en la clasificación y en una privilegiada posición en la zona alta de la tabla, desde donde se atisba ya la tercera plaza, uno de los grandes objetivos del equipo en este tramo decisivo de la temporada, y las dudas sobre su presencia en el play off por el título quedaron disipadas.

Un momento del partido entre el Jimbee Cartagena y el Palma Futsal. / Iván Urquízar

Enfrente estará un Industrias Santa Coloma que atraviesa un momento más discreto y que actualmente ocupa la décima posición con 34 puntos, seis menos que los locales. La victoria cartagenera esta noche alejaría prácticamente de forma definitiva a un rival directo, ampliaría la ventaja hasta los nueve puntos y permitiría al Jimbee ejercer presión sobre los equipos que le preceden en la clasificación.

Los registros históricos juegan claramente del lado local. De los últimos siete encuentros disputados en la ciudad milenaria entre ambos conjuntos, el Jimbee se ha impuesto en seis ocasiones, con tan solo un empate como resultado menos favorable. El cuadro catalán, que acostumbra a rendir por debajo de su nivel cuando visita Cartagena, llega a un escenario que históricamente le resulta exigente.

Los jugadores del Jimbee celebrando un gol ante el Palma en el Palacio. / Iván Urquízar

El principal motivo de preocupación para Duda reside en la enfermería, que sigue mermando las opciones de rotación del técnico de Florianópolis. Los lesionados Renato, Juninho y Cortés, ausentes ya ante el Palma Futsal el pasado fin de semana, tampoco podrán estar esta noche sobre el parqué. Esto obligará al preparador brasileño a dosificar esfuerzos y a gestionar con inteligencia los minutos de sus hombres disponibles. Especialmente teniendo en cuenta que entre este partido y el anterior apenas mediaron tres días de descanso.

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Con el apoyo de su afición en el Palacio de los Deportes, en el que se espera una cifra parecida a los 4.300 del pasado sábado, y el impulso de la reciente victoria, el Jimbee Cartagena tiene esta noche una oportunidad de oro para seguir escalando posiciones.