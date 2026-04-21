El Jimbee Cartagena se divierte y confirma su mejoría

El Jimbee Cartagena ha vuelto. No es que se fuera nunca realmente, pero es cierto que por momentos esta temporada ha dejado más dudas que certezas. Eso sí, queda claro que las dudas ya son historia. El conjunto cartagenero encadenó este martes su segunda victoria consecutiva en apenas setenta y dos horas, y lo hizo de la manera más convincente posible: con un gran partido de fútbol sala que se saldó con un contundente 7-3 ante un Industrias Santa Coloma que compitió con orgullo, pero que fue completamente desbordado por la voracidad y el poderío ofensivo de los de Duda. El resultado no deja lugar a dudas y el Jimbee alcanza un pico de forma óptimo cuando ya empieza a asomar la Final Four de la Liga de Campeones, que se disputará dentro de tan solo veinte días.

Desde el pitido inicial, el cuadro cartagenero demostró que la confianza está en sus máximos niveles. Fue el italo-brasileño Motta quien abrió el marcador en el minuto siete con uno de los tantos más espectaculares de la noche: un lanzamiento de falta directa con el interior del pie que se coló ajustado a la escuadra sin que el portero visitante pudiera hacer nada. Un golazo de los que quedan en la retina.

Gon Castejón, el protagonista del partido / Iván Urquízar

El segundo tanto llegó antes del descanso y tuvo como protagonista a Gon Castejón, el gran héroe de la velada. El ala cartagenerista conectó un potente disparo lejano que se convirtió en el 2-0 y que hacía presagiar una segunda mitad plácida para los intereses locales. Sin embargo, Industrias Santa Coloma demostró su carácter y, a través de Aniol, recortó distancias en una buena acción individual que volvió a meter algo de emoción en el choque antes de que los jugadores se fueran al vestuario.

La segunda parte comenzó con una novedad en la portería cartagenera. Chispi, que se encontraba mareado tras un buen primer tiempo, cedió su puesto a Chemi, el cancerbero mazarronero al que Duda quería dar descanso. Su entrada a pista fue acompañada con una gran intervención y posteriormente haría el 5-1, partido redondo para el guardameta internacional.

El Jimbee salió del vestuario con más hambre, si cabe. Gon Castejón confirmó su doblete al aprovechar un balón dentro del área y colocarlo de nuevo en la escuadra, mientras que Mellado se sumó a la fiesta con un zurdazo desde la frontera del área, uno de esos cañonazos con la zurda que es ya marca de la casa del jugador blanqueño y que amplió aún más la brecha en el marcador.

Darío Gil y Gon Castejón celebran el 2-0 / Iván Urquízar

El quinto tanto, el ya comentado de Chemi, el que certificaba definitivamente el triunfo, llegó desde el propio campo con una acción que encendió al pabellón. A partir de ese momento, el partido entró en una fase de aparente tranquilidad ofensiva que se rompió cuando Puchy anotó para el Santa Coloma en un libre indirecto y puso el 5-2 en el electrónico. Fue un espejismo. El brasileño Lucas Parias materializó el 6-2 con su primer gol en liga —la emoción en su celebración lo decía todo; tenía muchas ganas de estrenarse—, y el canterano Carlos Alonso firmó el 7-2 con la autoridad de quien quiere dejar huella en una noche grande. El definitivo 7-3 lo puso Bonillo, para maquillar algo el marcador en favor de los visitantes en los compases finales.

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Fue una noche de fútbol sala brillante, de esas en las que todo encaja y que permite al Jimbee Cartagena colocarse en tercera posición, alejarse definitivamente de ese peligroso noveno puesto y mirar con todas las garantías a los dos últimos meses de temporada.