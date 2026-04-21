El FC Cartagena, un mal espejo en el que mirarse el Real Murcia

Todos los Planes de Reestructuración del Real Murcia están supeditados a los éxitos deportivos. Solo un ascenso al fútbol profesional daría un respiro económico al club grana, se ha repetido hasta la extenuación. No hay que olvidar que desde hace ya muchos años en Nueva Condomina se frotan las manos pensando lo que se ingresaría solo por derechos televisivos. Hasta 5,6 millones se embolsaron en el FC Cartagena en la temporada 24-25 y más de seis percibieron clubes históricos como el Deportivo, el Racing de Santander o el Elche. Pero después de una década aspirando a esa ‘mina de oro’, el Real Murcia sigue metido hasta el fango en el callejón sin salida de la tercera categoría -ahora Primera Federación, antes Segunda B-.

Como ya sabemos que este próximo mes de junio tampoco llegará el ascenso del Real Murcia al fútbol profesional, Felipe Moreno, a la espera de sellar definitivamente la permanencia en la categoría, ya tiene decidido quién encabezará el próximo proyecto deportivo. Aunque todavía no se ha hecho oficial, el presidente murcianista está empeñado en colocar a su amigo Manuel Sánchez Breis al frente de la dirección deportiva. Desesperado por sus fracasos anteriores -ni Recio ni Goiria lograron los resultados esperados-, el cordobés quiere repetir lo que ya le salió bien en su día al otro lado del Puerto de la Cadena, y como incorporar a Paco Belmonte a la estructura del club murciano sería como pegarse un tiro en el pie, ha decidido apostar por la segunda pata del banco del FC Cartagena en los últimos años, y esa persona es Manuel Sánchez Breis.

¿El guion perfecto?

Con Belmonte y Breis mandando en el FC Cartagena con el dinero que les prestaba el propio Moreno, en 2020 en el Cartagonova celebraban el deseado ascenso a Segunda División. Después de dos intentos fallidos, a la tercera lograban hacer historia, aprovechando también el giro de guion que se produjo en Segunda B tras la llegada del COVID. Pero en el currículo de Belmonte y Breis no solo aparece ese ascenso, y es que los murcianos también consiguieron consolidar al FC Cartagena en Segunda División, llegando incluso a soñar con jugar el play off de ascenso a Primera en la temporada de Luis Carrión.

Visto así parece un guion perfecto a repetir en el Real Murcia. Después de una temporada que va a pasar a la historia como uno de los grandes fracasos del club grana, Felipe Moreno aprovecharía la salida de Belmonte y Breis del Cartagena para poner al segundo al frente de la dirección deportiva de Nueva Condomina, dándose por hecho que el primero pasaría a colaborar en la sombra.

A golpe de talonario

Pero mirando más allá de lo que se ve a primera vista, no parece que ahora mismo el FC Cartagena de Belmonte y Breis sea el espejo en el que deba mirarse en Real Murcia, sobre todo teniendo en cuenta la grave situación económica que se vive en NC.

Después del fracaso mayúsculo que está viviendo actualmente el Real Murcia y que posiblemente va a costar a las arcas del club cinco millones de euros, la llegada de Bresis significaría seguir tirando de talonario. Porque al periodista murciano, como ya ha quedado comprobado en Cartagena, sin dinero se le acaba la magia. Y hasta con dinero a veces cuesta. Hay que recordar que en las temporadas 17-18 y 18-19 los albinegros no lograron los objetivos pese a contar con un presupuesto infinito. De hecho fueron denunciados por varios clubes de la categoría por «competencia desleal», al considerar estos rivales que los contratos de los jugadores eran engordados con ‘Pagos en B’. Y no iban muy desencaminados esos equipos, porque en 2021 la Guardia Civil registraba el Cartagonova y posteriormente la entidad albinegra era multada con 200.000 euros por un delito de fraude.

Poco importaba en aquel momento si la gestión de Belmonte y Breis se ajustaba o no a la legalidad, lo importante es que el Cartagena tenía a los mejores jugadores, algunos de ellos por encima del nivel de la categoría, y que al tercer intento se logró el ascenso a Segunda División.

13 millones de deuda

Aquel salto al fútbol profesional en 2020 es el que tantos años lleva deseando un Real Murcia condenado a la tercera categoría desde el descenso administrativo de 2014.

Pero si el Real Murcia piensa en Segunda División como la solución a todos sus problemas económicos, tampoco le sirve al club grana lanzarse a los brazos de Manuel Sánchez Breis. Porque no hay que inmiscuirse mucho en las cuentas del FC Cartagena para darse cuenta que los albinegros presumían en 2017 de ‘deuda 0’, o por lo menos eso acreditaban sus gestores, y, ocho años después, cinco de ellos en Segunda, descendían con un déficit de 13 millones de euros. Incluso la temporada 24-25, la de más ingresos de su historia -récord de abonados, televisión, traspaso de jugadores...-, acabó como el rosario de la aurora, con jugadores acumulando impagos por varios meses y con la AFE poniéndoles la soga del descenso administrativo a Segunda RFEF hasta casi el tiempo de descuento.

Sin dinero no hay magia

Con 27 millones de deuda y subiendo no está el corazón del Real Murcia para muchos más sustos económicos. Tampoco el bolsillo de un Felipe Moreno que insiste a diestro y siniestro en que está superado por la situación y que no duda en afirmar que ha pensado en tirar la toalla. Y no hay que olvidar la amenaza del concurso necesario -se decidirá en noviembre-.

Con todos estos ingredientes poco alentadores, no parece que Sánchez Breis sea el mejor ‘chef’ para cocinar el proyecto 26-27 si el objetivo es moderar gastos y poner los pies en el suelo, y es que en las últimas tres temporadas, ya sin el apoyo económico de Felipe Moreno en el Cartagena, ha quedado comprobado que el murciano sin presupuestos infinitos ni hace magia ni ficha a ‘Messis’. Aunque en la 23-24 los albinegros se salvaban del descenso gracias al ‘milagro Calero’, el pasado curso a falta de 7 jornadas estaban descendidos -23 puntos sumaron en toda la liga-.

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Y si tomamos la referencia de Primera RFEF, que es la que interesa a los aficionados del Real Murcia, tampoco es que Breis salga muy bien en la foto después de lo visto en esta misma primera vuelta. De hecho, la reacción cartagenerista llega después de los fichajes invernales realizados ya por el equipo de trabajo de Alejandro Arribas y por el acierto en la contratación de Íñigo Vélez, también apuesta del nuevo propietario.