El FC Cartagena, el más inofensivo de la zona alta

El Fútbol Club Cartagena está luchando por un objetivo mayor. Un objetivo que a principio de temporada parecía el mínimo exigible y que a mitad del curso se convirtió en una quimera. Ahora, con el golpe de timón de Íñigo Vélez desde el banquillo, ha vuelto a ser una meta realista, pero no puede escapar el cuadro albinegro de sus carencias futbolísticas localizadas, sobre todo, en el ataque. Restan cinco jornadas y el Cartagena va a la guerra sin balas.

La derrota del pasado domingo dejó al conjunto albinegro en su misma posición. Sexto, con 49 puntos. Por un momento tuvo en su mano los 52 y los 50, pero terminó cediendo frente a un Eldense líder, enrachado e imparable hacia el ascenso directo. La victoria del Europa contra el Sanluqueño aleja el play off a cuatro puntos para los cartageneros, aunque la jornada dejó más lecturas que la pura matemática.

La principal reflexión que atormenta la cabeza de cada aficionado albinegro es que este equipo es prácticamente inofensivo. Es ordenado, sí. También competitivo. Defensivo, valiente, táctico e inteligente. Pero inofensivo. Y sin goles no vas a ninguna parte en el fútbol. Desde los objetivos más humildes de este deporte en las categorías más modestas hasta los grandes trofeos de las selecciones nacionales. Todos necesitan gol y este Cartagena no los tiene.

El encuentro en el Nuevo Pepico Amat solo fue otra muestra de lo evidente. El conjunto cartagenerista sólo fue capaz de marcar a balón parado por mediación de uno de sus centrales. Es un arma, pero dice mucho de la capacidad ofensiva del equipo. Ni una jugada elaborada ni un contragolpe ni una combinación creativa en las inmediaciones del área. Sólo hubo un tiro más a portería en todo el partido además del gol y otros dos fuera -fallo clamoroso de Chiki-, lo que resume la producción en ataque del Cartagena en Elda.

Esto no es un hecho aislado. En otros partidos ha generado muchas más ocasiones el cuadro portuario, pero la puntería ha sido la misma. Hace dos meses que el equipo no marca dos goles en un mismo partido, desde que los hizo en la Nueva Condomina contra el Real Murcia. Después ha empatado a cero, ha perdido sin marcar o marcando un gol y ha ganado por la mínima. Capacidad goleadora bajo mínimos que compromete cualquier ambición.

Con Íñigo Vélez, el equipo parece más defensivo y pragmático. Compite mejor porque se protege, pero la manta no llega para golear. Desde su llegada, el Cartagena sólo ha marcado 7 goles en diez partidos, aunque no se trata de un problema reciente. Esta carencia goleadora viene de más atrás y deja a los cartageneristas en una posición delicada con respecto al resto del grupo 2 de Primera RFEF: con 29 tantos, son el cuarto equipo menos goleador de la clasificación, sólo por delante del Sevilla Atlético (17), Teruel (25) y Sanluqueño (26).

Este escenario es aún más dramático cuando el objetivo del club es el de asaltar el play off. En la zona alta, todos superan por un amplio margen al Cartagena. El propio Eldense, rival de este pasado fin de semana y líder del grupo, suma 49 tantos, 20 más que el equipo de Vélez. El Atlético Madrileño, segundo clasificado, es el más goleador del grupo 2, con 52 tantos. El Villarreal B, tercero, suma 47. Los mismos tiene el Europa, que es quinto en la posición que pretende asaltar el Cartagena. Incluso muchos de sus rivales por detrás, hasta equipos en descenso, suman más goles que los del Cartagonova.

Señalados

Evidentemente, en esta tesitura terminan señalados los delanteros del equipo. Por un lado, Christian Borrego 'Chiki' ha marcado dos goles en los últimos cuatro partidos para dar dos victorias al Cartagena, pero su bagaje total es insuficiente para el objetivo del club. Seis goles en 32 partidos. Y no es que no cuente con oportunidades. Ha disputado el 82 por ciento de los minutos de la temporada y ha sido titular en el 80 por ciento de las ocasiones.

Peor es la situación de Alfredo Ortuño, que marcó cuatro goles en la primera mitad del curso, pero no ha vuelto a ver portería. De hecho, con Íñigo Vélez en el banquillo, el delantero yeclano ha contado con muy poco protagonismo. Sólo ha sido titular en dos ocasiones, mientras que en otros seis partidos ha salido desde la banda para jugar los minutos finales. En las dos últimas jornadas ni siquiera ha participado frente a Antequera y Eldense pese a tener el entrenador sustituciones disponibles en ambos encuentros.

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Debe centrar Íñigo Vélez su atención en la puntería hasta el final de temporada si quiere llegar a la promoción. Gimnàstic, Algeciras, Alcorcón, Ibiza y Betis Deportivo son los rivales. Ninguno de ellos destaca por su solidez defensiva.