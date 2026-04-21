'Ensayo' de play off para un UCAM Murcia que defenderá el top-4 en la recta final de la ACB

La temporada 2025-2026 ya está siendo histórica para el UCAM Murcia CB. Y es que por el camino ha conseguido varias marcas que nunca antes se había registrado en las cuatro décadas anteriores del club, mientras que tiene varias oportunidades a tiro para continuar superándose a sí mismo.

Pero el UCAM Murcia quiere convertir en inolvidable otra temporada catalogada como histórica, porque la plantilla que dirige Sito Alonso tiene en su mano auparse al primer puesto de casi todas sus propias estadísticas.

El UCAM Murcia, que este sábado recibe a La Laguna Tenerife en el Palacio de los Deportes (19.00 horas, DAZN) puede enlazar por primera vez siete victorias consecutivas en la ACB y puede igualar su tope de triunfos en el calendario regular (21) cuando todavía restarían seis jornadas más para su conclusión.

Ya tiene virtualmente amarrada la que será su tercera presencia en unas eliminatorias por el título, pero buscará que esta vez sea aún más especial. Porque el conjunto de Sito Alonso no se conforma con lo que ya ha hecho, por lo que defenderá con uñas y dientes su posición dentro del Top-4 de la clasificación de la Liga Endesa en este desenlace.

Eso supondría poder contar con el factor cancha a su favor en las eliminatorias, es decir, contaría con un hipotético tercer y definitivo partido en el Palacio en cuartos de final, mientras que también podría contar con ese privilegio en las semifinales, donde tres de los cinco posibles partidos se volverían a celebrar en Murcia. No obstante, a pesar de ser el equipo más en forma de la competición junto al Real Madrid, al UCAM le espera una exigente travesía de aquí a la jornada 34 con la que se bajará el telón del calendario.

Cacok, DeJulius y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / acb Photo /Martin Silva

Y es que, después de contar con un balance de 9 triunfos y tan solo una derrota, la sufrida ante el Valencia Basket en el Roig Arena nada más regresar del parón de febrero, el UCAM Murcia se enfrentará ahora a cuatro rivales situados en los puestos de play off durante las próximas cinco jornadas.

Un auténtico ‘ensayo’ para lo que le podría deparar el destino en las próximas semanas, y del que puede servir como un aprendizaje para el futuro. Además, teniendo en cuenta que ha conseguido vaciar su enfermería, con el regreso el pasado sábado de Sander Raiste, tras sufrir una lesión muscular en el aductor que le ha tenido de baja prácticamente un mes, y el fichaje de Jaylen Hands para sustituir a un Dylan Ennis que debe pasar por el quirófano por una lesión en su mano izquierda, le puede servir para completar su puesta a punto de cara a las eliminatorias.

El primer rival será La Laguna Tenerife este sábado, que al ritmo del base Patty Mills, se impuso al Real Madrid la pasada jornada. Un conjunto blanco que recibirá al UCAM el próximo 3 de mayo en el Movistar Arena. Un escenario que el club murciano nunca ha conquistado en la ACB y que sería una gesta que encajaría a la perfección en el guion de esta temporada.

Después será el Básquet Girona el que visite el Palacio, el único contricante que no está situado en la zona play off, pero sí que ocupa la décima posición, para después afrontar otro plato fuerte con el duelo directo ante el Baskonia en el Buesa Arena el 14 de mayo, un partido que puede ser decisivo en la defensa por el top-4 de la clasificación, y recibir tres días más tarde a un Unicaja Málaga que puede estar jugándose su presencia en las eliminatorias tras su bache de resultados.

Noticias relacionadas

David DeJulius, a la derecha, junto a Devontae Cacok tras volver a ser protagonista en una nueva victoria del UCAMMurcia. / ACB Photo/J. Bernal

En las dos últimas jornadas, el UCAM visitará al Casademont Zaragoza y recibirá al Hiopos Lleida en el Palacio de los Deportes.