El UCAM Murcia ve el aro más grande en la segunda vuelta

Nueve de diez. Ese es el espectacular balance que presenta el UCAM Murcia CB en la segunda vuelta. Solo el Real Madrid, que ayer perdió en casa ante La Laguna Tenerife, el rival el próximo sábado en el Palacio de los Deportes a partir de las siete de la tarde, ha ganado tantos encuentros como los de Sito Alonso. Y pese a que el equipo murciano ha acusado cierta falta de energía en algunas jornadas, además de sufrir bajas importantes -Sander Raieste y Dylan Ennis-, se ha abonado a la victoria. Ha firmado ya la mejor racha de su historia con seis triunfos consecutivos, y se encuentra ya a una de igualar su récord en una temporada, que está en 21. Además, ya ha vencido en nueve duelos fuera de casa, el mismo tope que estableció el curso pasado.

El triunfo en Andorra, el vigésimo de la temporada, deja a los murcianos en la tercera posición en solitario porque la jornada fue redonda, ya que sus perseguidores más inmediatos cayeron derrotados. Aventajan en un triunfo al Kosner Baskonia, con el que tienen que resolver al average particular que de momento tiene ganado (+5), y que perdió por 81-69 en la pista el Joventut; y en dos al Barça, además del average, que cayó en Lleida (90-80). Los badaloneses, a los que también han ganado el duelo particular, están a tres, como el Tenerife.

Jaylen Hands, del UCAM Murcia, en su debut con los universitarios ante el Morabanc Andorra. / acb Photo /Martin Silva

El equipo ha mejorado sus prestaciones en la segunda vuelta en ataque. De hecho, anota una media de seis puntos más por jornada que en la primera, en la que producía 87,7 puntos por los 94,3 que ha promediado en los diez que se llevan disputados en la segunda. Por contra, en defensa está recibiendo más (86 en la actualidad por casi 81,7 en la primera parte del curso), pero si contamos solo los nueve triunfos, la media en contra se reduce a 83.

Durante la primera vuelta, el UCAM Murcia presentó un +6,29 fuera de casa, donde promedió 89,4 puntos a favor por 83,11 en contra; mientras que en casa fue de un +6,5 (86,62 anotados por 80,12 encajados). En la segunda vuelta se ha reducido el margen a un +2,8 por esa derrota sufrida ante el Valencia, pero en la actualidad está produciendo 92,8 a domicilio por un 89,4 en contra. En casa es donde más diferencias existen. El UCAM anota una media de 13,2 puntos más que sus rivales cuando juega ante su afición, donde ha elevado hasta 95,8 puntos los que produce, mientras que ha reducido hasta los 82,6 los recibidos.

Se endurece el calendario

Al UCAM Murcia, que ya no tiene que jugar entre semana, se le endurece ahora el calendario en la Liga Endesa. En las próximas cinco jornadas se enfrenta a cuatro equipos inmersos en los play off por el título. El primer rival es La Laguna Tenerife, clasificado para la Final Four de la Basketball Champions League, que se disputará del 7 al 9 de mayo en Badalona. Será este sábado cuando el equipo de Txus Vidorreta, frente al que sufrieron los universitarios la primera derrota de la temporada (96-80), comparezca en el Palacio crecido tras vencer ayer al Real Madrid. Será un partido marcado por el recuerdo del polémico final de hace un año que ha provocado varios recursos del club universitario que han sido rechazados en todas las administraciones deportivas. Después, el domingo 3 de mayo (17:00), los de Sito Alonso rendirán visita al Real Madrid, líder de la clasificación, para una semana después, el sábado 9 de mayo (18:00) tener el partido más asequible del próximo mes de competición frente al Básquet Girona, que está lejos de los puestos de play off.

Los partidos que restan de Liga Endesa hasta final de temporada 25/04/2026 · 19:00: UCAM Murcia-La Laguna Tenerife 03/05/2026 · 17:00: Real Madrid-UCAM Murcia 09/05/2026 · 18:00: UCAM Murcia-Bàsquet Girona 14/05/2026 · 21:00: Kosner Baskonia-UCAM Murcia 17/05/2026 · 12:30: UCAM Murcia-Unicaja 24/05/2026 · 17:00: Casademont Zaragoza-UCAM Murcia 29/05/2026 · P/D: UCAM Murcia-Hiopos Lleida

Después llegará una semana clave en esa carrera por acabar entre los cuatro primeros y así tener el factor cancha a favor en la primera ronda de los play off. Primero visitará el UCAM al Baskonia el jueves 14 de mayo (21:00), y el domingo 17 recibirá al Unicaja (12:30) en el Palacio -el conjunto andaluz habrá disputado el fin de semana anterior la Final Four de la BCL-.

Noticias relacionadas

Para cerrar el curso, dos jornadas más propicias ante rivales que a esas alturas pueden no tener nada ya en juego. En el penúltimo encuentro visita al Casademont Zaragoza (domingo 24 de mayo, 17:00), y el viernes 29 cierre de la temporada regular en casa frente al Hiopos Lleida.