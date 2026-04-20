El UCAM Murcia juvenil golea y el Real Murcia consigue la salvación

Tan solo dos jornadas restan para llegar al final de la competición. El calendario caprichoso ha querido que en esta antepenúltima jornada se disputen los derbis regionales. Intensa jornada en el Campus de Espinardo en la mañana del domingo

En el duelo por arriba, el UCAM, el mejor murciano de los clasificados, goleó al Murcia Promises, a quien no le sentó bien el madrugón. El equipo de Daniel Tomás se mostró inconmensurable. Antes del descanso ya ganaba por 0-2. Anotó Ros a los siete minutos y Sergio a los treinta y siete. Más de lo mismo en el segundo tiempo. Adrian marcó el tercero cuando restaban seis minutos para el final y Fonseca el cuarto en el descuento. El tanto del honor lo marcó Alberto, batiendo a Rubén Mula, quien una vez más realizó un partidazo.

A continuación se jugó el Real Murcia - Pinatar (3-2). El primero con urgencias y el segundo descendido. Partido muy reñido y disputado donde el equipo costero se adelantó en el marcador a los dos minutos por mediación de Navarro. Empató Aitor en el catorce. Abdul volteó el marcador a los treinta y seis, y Alemany marcó el tercero a los cincuenta y tres. El segundo pinatarense lo marcó Ángel en el noventa. Mala temporada del Real Murcia, equipo que ha terminado entrenando Sergio Campos y que antes tuvo a Larrosa.

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Con estos resultados y a falta de dos jornadas, el UCAM, pase lo que pase, será como mínimo cuarto clasificado. Y la mejor noticia es que el Real Murcia se marcha siete puntos por encima del descenso, por lo que asegura la categoría. El Pinatar de Sergio Campos perdió dando la cara