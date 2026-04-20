La Opinión conmemora el 40 aniversario del UCAM Murcia con una revista

En octubre de 1985 nació un club en Murcia que marcó un antes y un después en la historia del baloncesto en la Región. En la actualidad está disputando su cuadragésima temporada. El UCAM Murcia CB, bajo su primera denominación, Juver Murcia, disputó su primer partido oficial hace poco más de 40 años. Y para dar mayor realce a la efeméride, el Diario La Opinión lanza el próximo domingo junto con el periódico una revista que se presentará este sábado en la sala Mamba en el marco de una gran fiesta organizada por el club con el patrocinio de la primera empresa que dio nombre al mismo.

La publicación, que se entregará junto al periódico este domingo, hace un recorrido por los cuarenta años de la entidad. La misma ha sido elaborada por Dioni García, jefe de Deportes de este diario y quien sigue la información del club desde hace más de tres décadas, y José Pablo Guillén, redactor encargado del UCAM Murcia. Joaquín Vallés ha sido el diseñador de una revista que desvela hasta el momento datos inéditos, como la fecha en la que el club se inscribió en el Registro de Entidades Deportivas, los puntos que anotó y los partidos que disputó con la camiseta del Juver Randy Owens, así como todos los hitos logrados y las personas que más han influido en la vida de la entidad.

Ralph McPherson, exjugador del UCAM Murcia, en el vídeo difundido con el club. / L.O.

Todos los murcianos que han vestido en alguna ocasión la camiseta del primer equipo con el número de partidos disputados, los récords, un recuerdo a las personas que han fallecido y un reportaje con tres entrenadores de leyenda en la historia del club, Manrique Cos, el primero en Tercera División, José Felipe Coello, el segundo con más partidos, y Sito Alonso, el líder de un ránking que componen treinta técnicos a lo largo de la historia, también figuran en una extensa publicación que incluye un reportaje con aficionados históricos, las ocho peñas, una entrevista a Mª Dolores García Mascarell, la actual presidenta de la entidad, los trabajadores del club y jugadores de la tierra de diferentes épocas.

Pero también hay un apartado para figuras insignes como Juan Valverde, Xavi Sánchez, el jugador con más partidos, puntos y minutos jugados, Sadiel Rojas, José Luis Mendoza y Ralph McPherson, quien viaja expresamente este sábado a Murcia desde Estados Unidos para asistir a un acto que dará comienzo a las cuatro y media de la tarde donde Juver y Confiterías Maite ofrecerán un refrigerio antes del encuentro que a las siete de la tarde disputará el UCAM Murcia con La Laguna Tenerife.

Detrás: Samuel Garrido, Gustavo Pallares, Ginés Ruiz, Quini García, Toño González, Mariano Nieto, José Manuel Prado, Jordi Molina, Marcos Martín, Antoñito Martínez, Marcos Molina y Jimmy Jiménez. Delante: Pedro Torrecilla (delegado), Esteban Merchán, Paco Henarejos, Manrique Cos, Felipe Coello, Antonio Serrano, Benjamín Martínez, Carlos Peñafiel, Pedro Ortega y Marcos Molina Jr. / Israel Sánchez

McPherson, quien también será homenajeado en el descanso del encuentro de la Liga ACB, fue la segunda gran leyenda del club, la primera en ACB, un texano que dejó una huella profunda en los aficionados de principios de los años 90. En solo tres temporadas anotó 2.379 puntos, capturó 684 rebotes, jugó 3.582 minutos y aún es el jugador que más faltas ha recibido, con 505, en la máxima competición.

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Al acto están invitados todos los aficionados y los 300 primeros se podrán llevar gratis la revista editada por La Opinión que el domingo se entregará con junto al periódico.