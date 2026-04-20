Sin ‘efecto Curro Torres’ en el Real Murcia

Los aficionados del Real Murcia tienen claro ya que si los granas salvan su plaza en Primera RFEF será más por demérito de los rivales que por méritos de su propio equipo. Por eso, después de que los murcianistas sufrieran el enésimo fiasco al caer derrotados por el Antequera, se conformaron con celebrar los resultados de este domingo. Porque los pinchazos del Nástic y del Torremolinos permiten a los de Nueva Condomina conservar su pequeño colchón respecto al descenso. Así, tras la disputa de la jornada 33 y a falta de cinco para el final, el Real Murcia, con 42 puntos, tiene tres más que el Torremolinos, en zona roja, y dos más que el Nástic y el Tarazona, que consiguen salvarse de la quema esta semana.

Pero ser el menos malo de los malos no esconde los números mediocres de un Real Murcia que tampoco ha dado con la tecla en la elección de su tercer entrenador. Y es que, nueve jornadas después del despido de Adrián Colunga, los granas siguen sin poder celebrar el ‘efecto Curro Torres’. De hecho, casi dos meses después del cambio de banquillo, la situación clasificatoria sigue siendo igual de mala, y lo peor, cada vez queda menos tiempo.

Fue el 23 de febrero, tras la derrota en el derbi frente al FC Cartagena, cuando el Real Murcia decidía despedir a Adrián Colunga. Seis jornadas sin ganar condenaban al asturiano, que abandonaba Nueva Condomina dejando al equipo a tres puntos del descenso -32 tenían los granas por los 29 del Torremolinos-. Pero, pasadas nueve jornadas, ya ha quedado demostrado que Felipe Moreno no tomó la mejor decisión o se equivocó en la elección. Porque Curro Torres, señalado ya de puertas para adentro por lo poco que aporta al equipo, solo ha conseguido sumar 11 puntos en 9 partidos, manteniendo al equipo en la misma situación crítica que cuando llegó.

Ni ante rivales en crisis

Ni el enfrentarse a rivales como el Nástic, hundido en la clasificación; o el Antequera, que hasta este viernes acumulaba cinco partidos sin ganar, han permitido al valenciano relanzar a los granas después de las tres victorias consecutivas que dieron algo de esperanza.

Pero esos tres triunfos fueron un espejismo. Porque, mirando el general, no ha existido un ‘efecto Curro Torres’. Cuando ya ha dirigido 9 partidos, el valenciano solo ha podido sumar 9 puntos. Es decir, consigue 1,22 puntos por partido de media, una cifra muy por debajo de la lograda por Adrián Colunga, que alcanzaba los 1,6 -logró 24 puntos en 15 partidos-.

Ni a la mitad de los puntos sumados

Y en cuanto a porcentaje, Curro Torres no logra llegar ni a la mitad de los puntos sumados. Después de hacer un ‘11 de 27’, el técnico se tiene que conformar con un 40,7%, mientras que su antecesor, que hizo un ‘24 de 45’, sí superó el 50%, llegando concretamente al 53,3%.

A quien sí mejora Curro Torres es a Joseba Etxeberria, aunque para eso no había que hacer ningún milagro. Y es que la media de puntos conseguida por el vasco por partido se quedaba en los 0,7 puntos -solo sumó 7 puntos en 9 partidos-.

Solo queda confiar

Como no se espera un nuevo volantazo por parte de Felipe Moreno, el Real Murcia tendrá que seguir agarrándose a Curro Torres por muy pobres que sean sus números y por muy cuestionados que estén ya sus planteamientos. Y es que la llegada del valenciano tampoco se ha notado en el juego de un equipo que sigue pagando la falta de gol y que se ha convertido en un caramelito en defensa, repitiendo incluso errores como ocurrió este viernes en el tercero del Antequera, idéntico al que costó la derrota una semana antes en Tarragona.

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Al no hacer los deberes ante rivales directos, el Real Murcia tendrá ahora que remangarse para reaccionar ante equipos de la parte alta de la clasificación. Con el objetivo de lograr seis puntos que den prácticamente la permanencia, los murcianistas se enfrentan el próximo domingo al Europa, quinto clasificado y que, después de dos victorias, parece haber logrado dejar atrás las dudas, y una semana después, en la segunda salida seguida, visitarán al Sabadell, que pelea por ser primero.