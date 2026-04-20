Dolorosa derrota del FC Cartagena en Elda

Cruel desenlace de partido en Elda para el FC Cartagena. Después de un completo y serio encuentro frente al líder, el equipo de Íñigo Vélez permite la remontada del Eldense en el tramo final. El conjunto local llevó siempre la iniciativa en el partido, pero el cuadro portuario no renunció al ataque. Lo hizo a la contra y fue más efectivo: Imanol Baz marcó de córner a los doce minutos. La defensa cartagenera frustró a los alicantinos.

Controló el Cartagena los ataques rivales con un gran Aridane y un centro del campo con Fidalgo y De Blasis bien posicionado. Fue valiente y pudo ampliar ventaja el cuadro albinegro antes y después del descanso. Imanol Baz y, sobre todo, Chiki, tuvieron las más claras. Perdonó y lo pagó el Cartagena. El Eldense se volcó y Nacho Quintana puso el empate en el 83. En el tiempo de descuento, un error en salida permitió a Hugo Alba dar la victoria al equipo local en el 92. El Eldense se mantiene en lo más alto de la clasificación gracias a la victoria y el Cartagena se aleja a cuatro puntos del play off.

Inicio trepidante

Tuvo un ritmo trepidante el partido en los primeros minutos. La intensidad en los dos equipos y la velocidad de las acciones fue la tónica dominante de los compases iniciales hasta que el Eldense se hizo dueño de la pelota. Se asentó el conjunto local con balón y comenzó a imprimir calidad y velocidad a sus acciones en campo contrario. El Cartagena perseguía sombras en la medular, pero supo reaccionar tras cinco minutos de partido.

El Eldense volcaba su juego por la derecha con un Hamza Bellari muy vertical y el Cartagena contuvo la amenaza y se puso a jugar. Con el apoyo de los suyos desde detrás de la portería de Lucho, el cuadro albinegro empezó a equilibrar la balanza del choque. Le puso calma a sus jugadas y calidad a las combinaciones para avanzar metros poco a poco. Primero, un pase filtrado al que no llegó Kevin. Después, una falta centrada al área. Y en el tercer acercamiento llegó el 0 a 1.

Ficha técnica CD ELDENSE: Ramón Vila; Jesús Clemente (Hugo Alba, 81), F. Smand, Álex Serradell, Davíd Ruiz; Fidel, G. Macho, Manu Molina, Nacho Quintana; Borja Calvo (Dioni, 62) y Hamza Bellari (Alejandro Ibarrondo, 81). FC CARTAGENA: Lucho García; Dani Perejón, Imanol Baz, Aridane, Nil Jiménez (Nacho Martínez, 70); Fidalgo, Pablo de Blasis (Edgar, 86); Yanis Rahmani, Luismi Redondo (Chatiliez, 86), Kevin Sánchez (Ander Martín, 70); y Chiki. GOLES: 0-1. Min. 12: Imanol Baz. 1-1. Min. 83: Nacho Quintana. 2-1. Min. 92: Hugo Alba. ÁRBITRO: Pablo Morales. Amonestó con amarilla a los locales Serradell, Hamza y Hugo Alba; y a los visitantes Fidalgo, Imanol Baz y Aridane. ESTADIO: Nuevo Pepico Amat. Ante unos 4.500 espectadores, casi 800 de ellos desplazados desde Cartagena.

Un córner ofreció al Cartagena el gol que estaba buscando. De Blasis sirvió un centro perfecto al corazón del área, donde Imanol Baz entró con todo de cabeza. El testarazo del central lo repelió el portero en primera instancia, pero el rechace fue de nuevo al defensor. Le pegó fuerte de volea sin oposición y fusiló la meta de Ramón Vila para poner al Cartagena por delante con un gran golpe de autoridad.

El tanto no cambio los planes de un Eldense que continuó jugando igual pese al mazazo. Fiel a su estilo, el equipo de Claudio Barragán acaparó el balón y adelantó líneas, pero se topó con una gran defensa liderada por Aridane Hernández. El canario controló todas las internadas al área y mantuvo el equilibrio de su equipo.

Sólo pudo el Eldense perforar la portería del Cartagena en un error a balón parado. Un córner peinado en el primer palo golpeó en De Blasis para meterse en la meta de Lucho, pero se salvó el cuadro albinegro por la buena vista de Iragarte Fernández, asistente de Pablo Morales. El balón salió por línea de fondo tras el servicio de esquina y el gol fue anulado.

El ritmo de juego, que se mantuvo en niveles muy altos durante los 90 minutos, marcó la primera media hora. El Eldense se volcaba sin éxito y el Cartagena adoptó un rol contragolpeador. Así llegaron sus mejores opciones. Ramón Vila tuvo que sacar un disparo con rosca de Kevin que se colaba y en el córner a punto estuvo de repetir Imanol de volea tras otro balón suelto que salió a centímetros de la escuadra.

Las valientes salidas del cuadro portuario dejaron espacio a la contra y con ello tuvieron que lidiar los centrocampistas y los centrales a la carrera. De Blasis y Fidalgo contuvieron las jugadas más peligrosas de los locales desde el doble pivote. Ni así pudo crear peligro el Eldense pese a su mayor cuota de balón.

Comodidad al descanso

El descanso llegó con un Eldense desesperado y un Cartagena muy cómodo. A la vuelta de vestuarios, los de Barragán continuaron sometiendo con balón al Cartagena. La tuvo Chiki en el 51 después de un jugadón de Dani Perejón. Se fue el lateral hasta línea de fondo, centró a media altura y el delantero metió la cabeza en el área pequeña. El centro, que había dejado atrás a la defensa y el portero, llegó al punta sin oposición, pero la envió alta incomprensiblemente.

Tras perdonar, el Eldense quemó sus naves. Realizó todos los cambios en ataque para buscar el empate y fue encerrando al Cartagena en su campo, que se quedó sin respuesta con 90 minutos de Chiki o Yanis, muy cansados y sin incidencia en el juego. Aún así, las ayudas en las bandas y el posicionamiento de los centrales hacía imposible cualquier intento local. No obstante, los dos goles terminaron llegando en dos jugadas puntuales donde se notaron las piernas de refresco.

El cansancio, clave

Íñigo Vélez aguantó con los cambios. Sólo modificó la banda izquierda en el 70 con Nacho Martínez y Ander Martín, pero el resto del equipo acusó el cansancio. En el 83 llegó el empate desde una posición donde no había sufrido el Cartagena. Se permitió conducir a Nacho Quintana desde la derecha y este le pegó al palo largo con la fortuna de tocar en Imanol Baz, quien tapaba el tiro. El balón realizó una parábola y superó a Lucho García para poner el 1 a 1 que hundió al Cartagena.

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Cuando todo apuntaba al empate final, otro error en salida de balón permitió el 2 a 1 final. Intentó regatear Nacho Martínez y perdió un balón que llegó a Manu Molina en línea de fondo. Centró atrás y Hugo Alba remató a placer con la defensa descolocada. El 2 a 1 remontó el choque y desmanteló el esfuerzo cartagenero. La derrota aleja al cuadro albinegro a cuatro puntos del play off tras la victoria del Europa.