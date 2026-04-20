Baloncesto
El Ciudad de Molina se jugará seguir en Segunda FEB ante el Jaén
El partido de ida lo disputará el sábado próximo en la capital andaluza, y el de vuelta, el 2 de mayo en el Serrerías
El Ciudad de Molina Basket se jugará la permanencia en Segunda FEB en un play off a cara o cruz frente al Jaén Paraíso Interior, donde contará con la ventaja de campo (la ida se disputará el sábado 25 y la vuelta, en el pabellón Serrerías, el sábado 2 de mayo). El equipo de Carles Miñana necesitaba vencer al Getafe en la última jornada del grupo Este y esperar que el Benicarló no lo hiciera en la pista del CB Zaragoza. Los molinenses cumplieron con un triunfo por 75-67, el octavo del curso, con 24 puntos de Andrés Duval, que anotó 5 de los 10 triples que lanzó, 13 de Juan Ignacio Tivelli, quien también aportó 8 rebotes, y 12 del sanjaviereño Carlos Toledo. Pero los castellonenses, con una canasta a dos segundos del final, se impusieron por 72-73, logrando la salvación y mandando al Molina al playout.
Su rival será el Jaén, que acabó también con ocho triunfos en el grupo Oeste, el último de ellos amargo porque necesitaba ganar por seis puntos al Logrobasket, una diferencia que tenía a cinco segundos del final, pero un 2+1 en el último ataque de los riojanos dejó el marcador en 73-69, insuficiente para sellar la permanencia.
Por tanto, Ciudad de Molina y Jaén Paraíso, que han acabado duodécimos de sus respectivos grupos, se jugarán la permanencia en una eliminatoria de dos partidos con ventaja de campo para los murcianos.
- La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Sombra de corrupción en las elecciones de la UMU
- Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
- Ramoncín: '¿Qué es más importante, la libertad para tomarse cañas o la justicia de que todo el mundo tenga un lugar donde vivir?
- Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
- Ana Isabel Cánovas gana su primera Ruta de las Fortalezas de Cartagena
- Apuñalan a un joven y le rompen los dientes a otro en una pelea callejera en la zona de Atalayas en Murcia