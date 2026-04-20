El Ciudad de Molina se jugará seguir en Segunda FEB ante el Jaén

El Ciudad de Molina Basket se jugará la permanencia en Segunda FEB en un play off a cara o cruz frente al Jaén Paraíso Interior, donde contará con la ventaja de campo (la ida se disputará el sábado 25 y la vuelta, en el pabellón Serrerías, el sábado 2 de mayo). El equipo de Carles Miñana necesitaba vencer al Getafe en la última jornada del grupo Este y esperar que el Benicarló no lo hiciera en la pista del CB Zaragoza. Los molinenses cumplieron con un triunfo por 75-67, el octavo del curso, con 24 puntos de Andrés Duval, que anotó 5 de los 10 triples que lanzó, 13 de Juan Ignacio Tivelli, quien también aportó 8 rebotes, y 12 del sanjaviereño Carlos Toledo. Pero los castellonenses, con una canasta a dos segundos del final, se impusieron por 72-73, logrando la salvación y mandando al Molina al playout.

Su rival será el Jaén, que acabó también con ocho triunfos en el grupo Oeste, el último de ellos amargo porque necesitaba ganar por seis puntos al Logrobasket, una diferencia que tenía a cinco segundos del final, pero un 2+1 en el último ataque de los riojanos dejó el marcador en 73-69, insuficiente para sellar la permanencia.

Noticias relacionadas

Por tanto, Ciudad de Molina y Jaén Paraíso, que han acabado duodécimos de sus respectivos grupos, se jugarán la permanencia en una eliminatoria de dos partidos con ventaja de campo para los murcianos.