El Alcantarilla recupera el liderato y Nico suma otro doblete

Demasiadas sorpresas en algunos campos ha deparado la jornada treinta. En el partido de la jornada, el Alcantarilla ganó al Lumbreras y recupera el liderato y deja a los lumbrerenses fuera del playoff. A los dos minutos marcó Parra para los de casa. Hubo que esperar al minuto setenta y cinco para que Morales hiciera el segundo. Ferrer de penalti acortó distancias y otra vez Morales sentenció el partido a falta de siete minutos.

Se clavó el Bullas, que contra pronóstico perdió ante el Beniel, cuarto por la cola. Ballesta de penalti adelantó a los locales. Mateo marcó el segundo a los nueve minutos del segundo tiempo y Sánchez a los veinte, puso la incertidumbre en el marcador.

Ocho goles repartidos entre el Deportivo Murcia y el Archena. Igualada que sabe a derrota de los visitantes, quienes fueron ganando 1-4.

El Algar sigue arriba tras ganar al Raal. Se adelantó Perea para los visitantes, pero Hicham hizo los dos del equipo de Palomeque en un solo minuto. Los algareños cierran los lugares que darían opción a jugar el playoff de ascenso.

Iker marcó para el Archena a los tres minutos. Empató Luis a los seis. Pablo volteó el marcador a los veintiocho y después, otra vez Nico Carrasco marcó dos golitos más en los minutos veinte y treinta y seis. Después llegó la reacción del equipo de Quique Mateo marcando, Nasuti, Ros y Cuenca.

Abel y David ajusticiaron al Bullense ante el Ciudad de Murcia. Tampoco estaba previsto que Los Garres perdiera en Lorquí. Valió el gol de Adrián cuando faltaban siete minutos para el final.

El San Javier sigue con la flecha hacia arriba. Se deshizo del Lorca Deportiva. Marcaron a Oulaid a los cuarenta minutos. Empató junto a los sesenta y cinco. En los últimos cinco, Asefa e Isma sentenciaron.

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Tampoco aprovechó su oportunidad el Calasparra, quien no pasó del empate sin goles en Algezares.