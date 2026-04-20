Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas por municipiosAyudas coche eléctricoInvestigación UMURodaje en MolinaViolación en MurciaPurga en La Glorieta
instagramlinkedin

Polideportivo

27/02/2026 37 ACOSTA Pedro (spa), Red Bull KTM Factory Racing, KTM RC16, action during the 2026 MotoGP PT Grand Prix of Thailand on the Chang International Circuit from February 27th, to March 1st, in Buriram, Thailand - Photo Studio Milagro / DPPI DEPORTES GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Dioni García

La semana comienza este lunes en la entrega de los Premios Laureus, donde el tenista murciano Carlos Alcaraz es candidato a mejor deportistas del mundo en 2025. También nos trae una doble jornada de liga en Primera División de fútbol, además de enfrentamientos muy importantes para FC Cartagena y Real Murcia. En fútbol sala, dos encuentros para el Jimbee Cartagena, uno este martes y el otro el sábado, y otro para ElPozo el domingo en casa. En baloncesto, el Hozono Jairis termina la liga regular con un partido el miércoles en Girona y otro el sábado en casa ante el Valencia Basket, su verdugo en la Copa de la Reina, y el UCAM Murcia CB tiene el sábado uno de los platos fuertes que restan en el sprint final de la temporada con la visita al Palacio de La Laguna Tenerife, que el domingo venció al Real Madrid a domicilio. También en el deporte de la canasta, doble jornada clave para el Caesa Cartagena en su lucha por la permanencia en Primera FEB. Además, el Masters 1000 de Madrid de tenis y el Gran Premio de España de motociclismo con cuatro murcianos, Álvaro Carpe, Máximo Quiles, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, optando a lo más alto del podio.

Lunes, 20 de abril

  • POLIDEPORTIVO

Gala Premios Laureus (Teledeporte) 20:00

Martes, 21 de abril

  • FÚTBOL: Primera División

Mallorca-Valencia (Movistar) 19:00

Athletic-Osasuna (DAZN) 19:00

Girona-Real Beti (Movistar) 21:30

Real Madrid-Alavés (DAZN) 21:30

  • FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-S. Coloma (LaLiga+) 20:00

Todas las imágenes del Jimbee Cartagena - Palma Futsal / Iván Urquízar

  • BALONCESTO: Euroliga, play-in

Barça-Crvena (Movistar) 20:45

Miércoles, 22 de abril

  • FÚTBOL: Primera División

Elche-Atlético (DAZN) 19:00

Real Sociedad-Getafe (DAZN) 20:00

Barcelona-Celta (Movistar) 21:30

  • TENIS: Masters de Madrid

1ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00

  • BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Spar Girona-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00

  • Primera FEB

Caesa Cartagena-Zamora (LaLiga+) 20:30

  • CICLISMO

Flecha Valona (Eurosport2) 14:30

Jueves, 23 de abril

  • FÚTBOL: Primera División

Levante-Sevilla (DAZN) 19:00

Rayo-Espanyol (Movistar) 20:00

Oviedo-Villarreal (DAZN) 21:30

  • TENIS: Masters de Madrid

1ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00

Viernes, 24 de abril

  • FÚTBOL: Primera División

Real Betis-Real Madrid (DAZN) 21:00

  • TENIS: Masters de Madrid

2ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00

Sábado, 25 de abril

  • FÚTBOL: Primera División

Alavés-Mallorca (Movistar) 14:00

Getafe-Barcelona (Movistar) 16:15

Valencia-Girona (Movistar) 18:30

Atlético-Athletic (DAZN) 21:00

  • BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Tenerife (DAZN/M+) 19:00

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, durante el partido ante el Andorra. / acb Photo / Martin Silva

  • Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Valencia (FEB.es) 19:00

  • MOTOCICLISMO: Gran Premio de España

Carrera Sprint (DAZN) 15:00

  • TENIS: Masters de Madrid

2ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00

  • FÚTBOL SALA: Primera División

Peñíscola-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 17:00

  • Segunda División

Martorell-Zambú Pinatar 17:00

  • Primera División femenina

STV Roldán-Melilla (RFEF.es) 11:00

LBTL Alcantarilla-Torcal (RFEF.es) 18:00

Domingo, 26 de abril

  • FÚTBOL: Primera RFEF

Europa-Real Murcia (La 7) 12:00

FC Cartagena-Nástic (La 7) 18:15

  • Segunda RFEF

Almería B-Minera 12:00

Lorca Deportiva-Yeclano 12:00

UCAM Murcia-Real Jaén 12:00

Estepona-Águilas 12:00

  • Primera División

Rayo-Real Sociedad (DAZN) 14:00

Oviedo-Elche (DAZN) 16:15

Osasuna-Sevilla (Teledeporte) 18:30

Villarreal-Celta (Movistar) 21:00

  • MOTOCICLISMO: Gran Premio de España

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN/Telecinco) 14:00

Máximo Quiles, en el podio celebrando su victoria en el Gran Premio de Brasil / CF Moto Aspar

  • TENIS: Masters de Madrid

3ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00

  • CICLISMO

Lieja-Bastogne (HBO Max) 12:30

  • BALONCESTO: Primera FEB

Fuenlabrada-Caesa Cartagena (LaLiga+) 18:00

  • FÚTBOL SALA: Primera División

ElPozo Murcia-Valdepeñas (LaLiga+) 13:00

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents