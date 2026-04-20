Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

La semana comienza este lunes en la entrega de los Premios Laureus, donde el tenista murciano Carlos Alcaraz es candidato a mejor deportistas del mundo en 2025. También nos trae una doble jornada de liga en Primera División de fútbol, además de enfrentamientos muy importantes para FC Cartagena y Real Murcia. En fútbol sala, dos encuentros para el Jimbee Cartagena, uno este martes y el otro el sábado, y otro para ElPozo el domingo en casa. En baloncesto, el Hozono Jairis termina la liga regular con un partido el miércoles en Girona y otro el sábado en casa ante el Valencia Basket, su verdugo en la Copa de la Reina, y el UCAM Murcia CB tiene el sábado uno de los platos fuertes que restan en el sprint final de la temporada con la visita al Palacio de La Laguna Tenerife, que el domingo venció al Real Madrid a domicilio. También en el deporte de la canasta, doble jornada clave para el Caesa Cartagena en su lucha por la permanencia en Primera FEB. Además, el Masters 1000 de Madrid de tenis y el Gran Premio de España de motociclismo con cuatro murcianos, Álvaro Carpe, Máximo Quiles, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, optando a lo más alto del podio.
Lunes, 20 de abril
- POLIDEPORTIVO
Gala Premios Laureus (Teledeporte) 20:00
Martes, 21 de abril
- FÚTBOL: Primera División
Mallorca-Valencia (Movistar) 19:00
Athletic-Osasuna (DAZN) 19:00
Girona-Real Beti (Movistar) 21:30
Real Madrid-Alavés (DAZN) 21:30
- FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-S. Coloma (LaLiga+) 20:00
- BALONCESTO: Euroliga, play-in
Barça-Crvena (Movistar) 20:45
Miércoles, 22 de abril
- FÚTBOL: Primera División
Elche-Atlético (DAZN) 19:00
Real Sociedad-Getafe (DAZN) 20:00
Barcelona-Celta (Movistar) 21:30
- TENIS: Masters de Madrid
1ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00
- BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Spar Girona-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00
- Primera FEB
Caesa Cartagena-Zamora (LaLiga+) 20:30
- CICLISMO
Flecha Valona (Eurosport2) 14:30
Jueves, 23 de abril
- FÚTBOL: Primera División
Levante-Sevilla (DAZN) 19:00
Rayo-Espanyol (Movistar) 20:00
Oviedo-Villarreal (DAZN) 21:30
- TENIS: Masters de Madrid
1ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00
Viernes, 24 de abril
- FÚTBOL: Primera División
Real Betis-Real Madrid (DAZN) 21:00
- TENIS: Masters de Madrid
2ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00
Sábado, 25 de abril
- FÚTBOL: Primera División
Alavés-Mallorca (Movistar) 14:00
Getafe-Barcelona (Movistar) 16:15
Valencia-Girona (Movistar) 18:30
Atlético-Athletic (DAZN) 21:00
- BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Tenerife (DAZN/M+) 19:00
- Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Valencia (FEB.es) 19:00
- MOTOCICLISMO: Gran Premio de España
- TENIS: Masters de Madrid
2ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00
- FÚTBOL SALA: Primera División
Peñíscola-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 17:00
- Segunda División
Martorell-Zambú Pinatar 17:00
- Primera División femenina
STV Roldán-Melilla (RFEF.es) 11:00
LBTL Alcantarilla-Torcal (RFEF.es) 18:00
Domingo, 26 de abril
- FÚTBOL: Primera RFEF
Europa-Real Murcia (La 7) 12:00
FC Cartagena-Nástic (La 7) 18:15
- Segunda RFEF
- Primera División
Rayo-Real Sociedad (DAZN) 14:00
Oviedo-Elche (DAZN) 16:15
Osasuna-Sevilla (Teledeporte) 18:30
Villarreal-Celta (Movistar) 21:00
- MOTOCICLISMO: Gran Premio de España
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
Carrera MotoGP (DAZN/Telecinco) 14:00
- TENIS: Masters de Madrid
3ª ronda (Teledeporte/M+) 11:00
- CICLISMO
Lieja-Bastogne (HBO Max) 12:30
- BALONCESTO: Primera FEB
Fuenlabrada-Caesa Cartagena (LaLiga+) 18:00
- FÚTBOL SALA: Primera División
ElPozo Murcia-Valdepeñas (LaLiga+) 13:00
