El Yeclano Deportivo no da la talla ante el descendido Almería B

El Yeclano Deportivo llega a las dos últimas jornadas sin haber cerrado su permanencia matemática tras no dar la talla en La Constitución ante un equipo descendido hace semanas . Los de Iván Ruiz fueron presa de la ansiedad ante un público que se desesperó ante la falta de ideas y liderazgo.

El conjunto azulgrana entró concentrado al encuentro y con voluntad de agradar a una afición que respondió esperando una tarde de desquite tras una campaña áspera de transición. Josema remató fuera el primer córner del encuentro, y poco después Emaná, muy combativo, ganó la posición dentro del área y se sacó un potente disparo que Zorro respondió con una gran parada a córner.

Cuando parecía que el equipo seguía el camino correcto, comenzaron imprecisiones absurdas y algunas pérdidas de balón groseras, provocando un runrún en la tribuna y un tembleque en los futbolistas. Esto lo aprovechó el Almería B, que poco a poco fue sintiéndose más cómodo sobre el césped. Iker Burgos, que había disparado alto una falta peligrosa al borde del área, tuvo el 0-1 en un mano a mano con Borja, donde el guardameta salvó a su equipo a escasos minutos para el descanso.

En la reacción de la jugada, Seijo se atrevió por dentro, abrió a Domínguez, quien centró al corazón del área donde Borona disparó alto. Con ese ying yang acudía a vestuarios el Yeclano, con la afición frustrada pese a sus deseos de ser seducida.

En la reanudación, el Yeclano conseguía lo que parecía más difícil: abrir la lata. Balón en profundidad de Ot a Borona, quien acertó a batir a Zorro y atisbar una segunda parte de idilio. Pero nada más lejos de la realidad: el Yeclano en vez de gustarse, se puso histérico. En una esperpéntica interpretación de lo que pedía el partido, el equipo se fue desdibujando mientras que el Almería B iba creciendo con los cambios.

Josema salvó bajo palos una mala salida de Borja, quien tuvo que esforzarse al máximo poco después para salvar un balón en boca de gol de Iván Parra. Y pasada la media hora, Marciano pegó un zapatazo dentro del área, empatando merecidamente el choque.

En el césped, sin sentido futbolístico. En la grada, estupefacción y trauma en crisis recordando el descenso del año anterior en el minuto 82 del último partido ante un equipo descendido.

Solo una contra a trompicones entre De Vicente y Antonio Fernández pudo haber decantado el partido para los locales, pero el delantero le pegó a reventar cuando se encontraba en un lugar para acomodar.

Con el partido loco, poquito balón y con acciones aisladas, el Yeclano apenas buscó la portería rival en el descuento, mientras que el Almería aún pudo llevarse los tres puntos en una acción donde la tuvo en el segundo palo para remachar.

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Aun ganando un punto respecto al descenso directo tras la derrota ante el Puente Genil, el Yeclano deberá cambiar de actitud en Lorca si no se quiere jugar los cuartos en la última jornada para evitar un ahora más que posible.