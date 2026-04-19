El show de los récords del UCAM Murcia continúa en Andorra

Al UCAM Murcia CB no le agota el hecho de superarse a sí mismo. Todo lo contrario. Continúa con paso firme a batir todos los registros que tenga por delante, y así lo ha vuelto a hacer con su victoria ante el Morabanc Andorra en la Liga Endesa (89-95). Porque no es triunfo más, es la confirmación de la persistencia que matiene esta plantilla hasta conseguir el objetivo que se proponga.

Porque el conjunto universitario afrontará la tercera participación en el play off de la ACB de su historia, pero quiere hacerlo como cabeza de serie. Contar con el factor cancha en las eliminatorias, algo que nunca antes ha logrado en sus cuarenta años de vida, es la misión que anda persiguiendo desde hace semanas y lo cierto es que cada vez se encuentra más cerca. Y en su camino para lograrlo sigue batiendo sus propias marcas, por lo que esta temporada 2025-2026 puede ser lo nunca visto en la capital del Segura.

Porque el triunfo en Andorra ya es la sexta victoria consecutiva del UCAM Murcia en la ACB, algo que nunca antes se había logrado, y le permite igualar los nueve triunfos como visitante -su mejor registro histórico- alcanzado hace un año en la máxima competición. Además, ya son 20 victorias en 27 jornadas, por lo que todavía contará con siete oportunidades para tratar de superar los 21 logrados en la campaña 2023-2024, la que alcanzó las finales ante el Real Madrid.

Si en la primera vuelta del campeonato este UCAM Murcia batía sus números a base de destellos, de brillantes momentos de juego que aniliquilaban a sus rivales, ahora lo hace desde el trabajo. Desde la persistencia y la templanza que le otorga el no salirse del guion cuando aparece un escenario que no estaba controlado.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / ACB Photo/Martin Silva

Así ha sido como se ha impuesto a un Morabanc Andorra que se juega la vida, que pelea cada triunfo por tratar de salir de los puestos de descenso. A pesar de no poder controlar el rebote por momentos, especialmente en la primera mitad, y de medirse a un rival que en la primera mitad le puso en apuros al provocarle un bloqueo ofensivo que tan solo le permitió anotar 10 puntos en el segundo cuarto, el conjunto universitario supo salir a flote.

Con un David DeJulius imperial en este momento, al confirmar por enésima vez su buen estado de forma con 22 puntos y seis asistencias, y secundado por un letal Kelan Martin en su mejor actuación con el UCAM en la ACB con 20 puntos (con seis triples convertidos de doce intentos), el equipo murciano cambió el devenir del partido desde la defensa, con una zona que no movió Sito Alonso en toda la segunda mitad para interrumpir el ritmo de su rival y poder correr en varias situaciones.

El debutante Jaylen Hands, con 9 puntos en su casillero y con apenas unos días en Murcia tras la lesión de Dylan Ennis, fue vital para igualar el partido al término del tercer cuarto después de contar con varias ventajas considerables el equipo de Zan Tabak, mientras que la otra noticia positiva fue el regreso de Sander Raieste después de un mes lesionado.

DeJulius marca territorio

El partido arrancó con un ritmo de anotación muy alto y que permitió al Morabanc Andorra llevar las riendas. El conjunto andorrano hizo mucho daño desde el perímetro con los lanzamientos de Best, Evans y Pons para tomar la primera iniciativa y activar a un UCAM que también entró muy enchufado (10-6). Anque no tardó en coger temperatura el equipo universitario, justo lo que se apuró en aparecer un David DeJulius que mostró su actual gran estado de forma. Con 11 puntos consecutivos sin fallo, el UCAM logró darle la vuelta al marcador al ritmo tanto del base como de un letal Kelan Martin desde el triple (17-18). Con las rotaciones no quitó el pie del acelerador, mantuvo su acierto desde el perímetro, con un 5/7 en el primer cuarto, y Cacok se mostró efectivo en la pintura. Los de Sito Alonso, ya con el recién llegado Jaylen Hands en pista, lograron mantener su intensidad defensiva para imponerse al término del primer cuarto (22-28).

Bloqueo ofensivo

Entró con mejor pie el Morabanc Andorra a un segundo cuarto en el que consiguió pegarle un mordisco al marcador durante los primeros minutos (26-30). Parecía perder por momentos el UCAM su eficacia y fluidez en el juego, especialmente en ataque, y lo pagó con la segunda falta de Cacok. Devolvió Sito Alonso a DeJulius a la pista para volver a poner algo de orden, pero la sequía anotadora le empezó a pasar factura y el técnico tuvo que pararlo tras igualar Evans el partido (30-30). Fue entonces cuando Sander Raieste, después de un mes de baja por una lesión en el aductor, regresaba a los planes de un UCAM que no lograba encontrar el interruptor en su juego (33-30). El parcial de 15-2 a los seis minutos del cuarto ya era sangrante y preocupante para un equipo universitario que no era capaz de responder y que cada vez perdía más terreno (37-30). DeJulius consiguió romper la mala racha con una buena acción en la media distancia junto a un Cacok que volvió a sacar petróleo en su regreso obligado a pista ante la situación que se planteba para intentar cambiar el rumbo del encuentro ante un rival que dominaba también el rebote ofensivo (39-35). La falta de acierto se sumó a una pizca de anarquía en el ataque de un UCAM acostumbrado a funcionar a la par que todos sus engranajes, por lo que la mejor noticia fue que llegó al descanso con margen para cambiar el guion en la segunda mitad tras un triple de Kelan Martin (43-38).

Cacok, DeJulius y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / acb Photo /Martin Silva

Aparece Jaylen Hands

El UCAM arrancó el tercer cuarto con una defensa en zona que rompió Shannon Evans con un triple y con la tercera falta de Cacok. Llegaron los problemas demasiado pronto, aunque otras tantas personales de Pustovyi equilibraron la balanza durante estos minutos. Lo cierto es que los universitarios continuaban sin estar finos atrás para intentar frenar a un Morabanc Andorra que liderado por Evans, Rice y Best mantuvo la batuta en el partido (51-42). Intentó despertar el UCAM por mediación de Kelan Martin, desde la esquina, y trató de agitar el partido Sito Alonso con la entrada de Diagne y Forrest, sin embargo, a pesar de que parecía funcionar a base de arreones y persistencia para situarse a cuatro puntos (55-51), el Andorra volvió a tomar ventaja con un triple de McKoy y su poderío en el rebote, a pesar de la defensa en zona (64-57). A partir de ahí, cuando parecía acercarse a la fase decisiva con un equipo murciano todavía desengrasado, irrumpió Hands en el partido con dos buenas acciones para acercar todavía más a los suyos a falta de un minuto para cerrar este periodo (64-60). Así se consiguió enlazar buenas defensas y el escolta norteamericano terminó por dinamitar el partido desde el triple junto a Nakic (66-66).

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Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, durante el partido ante el Andorra. / acb Photo / Martin Silva

Funciona el plan

Mantuvo la defensa en zona Sito Alonso durante toda la segunda parte tanto para tratar de romper el ritmo del Morabanc Andorra como para poder correr, y lo cierto es que surtió efecto. El equipo universitario volvió a coger oxígeno en el marcador y a llevar la inicativa con los puntos de Forrest y Hands. A ellos se sumó un eficaz Will Falk, convirtiendo un rebote ofensivo y sacando el adicional, para cambiar el partido completamente a falte de siete minutos (69-73). En este tramo, el equipo local consiguió acercarse con un parcial de 4-0 y Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo mueto a falta de poco más cinco minutos (73-75). Irrumpió de nuevo DeJulius con un triple para apagar el fuego, pero dos faltas consecutivas de Cacok acabaron con el pívot eliminado (73-78). El UCAM parecía tener el partido controlado, pero la gestión con las faltas comenzó a lastrarle. La cuarta de Kelan Martin, tras anotar un triple, permitió a su rival entrar en bonus. Con DeJulius en pista parecía todo fluir más, especialmente en ataque, y Radebaugh consiguió una ventaja de ocho puntos a dos minutos del final (78-86). La guinda finalmente la pusieron tanto DeJulius como Kelan Martin, que con su sexto triple en el partido y sus 20 puntos, finiquitaron la vigésima victoria del UCAM en la Liga Endesa pese al suspense final (89-95).