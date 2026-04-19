Baloncesto
El UCAM Murcia CB vive una jornada redonda: así está la clasificación
Nueve de diez. Ese es el espectacular balance que presenta el UCAM Murcia CB en la segunda vuelta. Solo el Real Madrid, que ha perdido en casa ante La Laguna Tenerife, el rival el próximo sábado en el Palacio de los Deportes a partir de las siete de la tarde, ha ganado tantos encuentros como los de Sito Alonso. Y pese a que el equipo murciano ha acusado cierta falta de energía en algunas jornadas, además de sufrir bajas importantes -Sander Raieste y Dylan Ennis-, se ha abonado a la victoria. Ha firmado ya la mejor racha de su historia con seis triunfos consecutivos, y se encuentra ya a una de igualar su récord en una temporada, que está en 21. Además, ya ha vencido en nueve duelos fuera de casa, el mismo tope que estableció el curso pasado.
Así está la clasificación
El triunfo en Andorra, el vigésimo de la temporada, ha llegado en una jornada redonda. Los murcianos se escapan en la tercera posición, ya que sus perseguidores más inmediatos cayeron derrotados. Aventajan en un triunfo al Kosner Baskonia, con el que tienen que resolver al average particular que de momento tienen ganado (+5), y que perdió por 81-69 en la pista el Joventut; y en dos al Barça, además del average, que cayó en Lleida (90-80). Los badaloneses, a los que también tienen ganado el duelo particular, están a tres, como el Tenerife.
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