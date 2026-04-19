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Consulta todos los ganadores de la Ruta de las Fortalezas 2026: desde la prueba general hasta las categorías infantiles

Ramón Navarro y Ana Isabel Cánovas García lideraron la Ruta de las Fortalezas 2026, pero un gran número de participantes de distintas categorías también lograron subir al podio en la competición deportiva

Ana Isabel Cánovas atraviesa la meta y gana su primera Ruta de las Fortalezas

Ana Isabel Cánovas atraviesa la meta y gana su primera Ruta de las Fortalezas

Dioni García

Dioni García

Dioni García

La Ruta de las Fortalezas 2026 tuvo como grandes protagonistas a Ramón Navarro y Ana Isabel Cánovas García, pero también hubo más participantes que subieron a los podios. Consulta todos desde la prueba general hasta las infantiles.

Absoluta masculina

1. Ramón Navarro Cánovas, 3h.46:10

2. Alejandro López García, 3h.50:14

3. Juan Miguel Cervantes Fernández, 3h.55:00

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Iván Urquízar

Absoluta femenina

1. Ana Isabel Cánovas García, 4h.38:57

2. Inmaculada Tonda Mena, 4h.43:08

3. Verónica Bugliot Fernández, 5h.03:54

Senior masculina

1. Iván Hernández Illán, 4h.00:41

2. Juan de la Cruz Arcas Jódar, 4h.06:01

3. Carlos Miguel Gallego Rodríguez, 4h.17:16

Senior femenina

1. Rosalía Bonet Santos, 5h.22:33

2. Marta Sánchez Pérez, 5h.39:53

3. Andrea Espinosa Bravo, 5h.55:53

Veteranos A

1. José Antonio Agüera Martínez, 4h.01:51

2. Alberto Plazas González, 4h.06:29

3. Francisco Javier Díaz García, 4h.14:13

Veteranas A

1. Irma Lorena Duchi Gómez, 5h.18:59

2. Marí Dolores Adsuar García, 5h.27:50

3. Rebeca Pacheco Aracil, 5h.30:19

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Iván Urquízar

Veteranos B

1. Andrés Rosique Codina, 4h.12:10

2. Antonio Ibarra Berrocal, 4h.31:43

3. Manuel Najas de la Cruz, 4h.42:43

Veteranas B

1. Alicia Antón Moreno, 5h.34:38

2. María Belén Correa Vidal, 6h.26:29

3. Josefa Pagán Agüera, 6h.35:38

Especial hombres

1. José Antonio Martínez Asís, 6h.29:52

2. Francisdco Carmona Gómez, 6h.43:28

3. Juan López Hernández, 6h.52:46

Especial mujeres

1. Rosario Tormo López, 7h.27:37

2. Ana María García Conesa, 9h.47:10

3. Soledad María Munar Martínez, 10h.16:56

Senior militar hombres

1. Eloy Martínez Romera, 4h.16:29

2. Víctor Pérez Rodríguez, 4h.26:37

3. Carlos Barbosa Kepka, 4h.41:39

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Iván Urquízar

Senior militar mujeres

1. Laura Prieto Novo, 5h.25:03

2. Mercedes Sánchez de Toca Rodríguez, 6h.14:51

3. Nazaret Vázquez Haro, 6h.28:37

Veteranos militar hombres

1. Diego Casanova Fernández, 4h.16:36

2. Santiago Vaca Asencio, 4h.19:21

3. Alberto Sánchez Gil, 4h.21:59

Veteranas militar mujeres

1. Patricia Iglesias Dosantos, 6h.26:53

2. Lidia Ruiz Jiménez, 7h.11:54

3. María Braco Valero, 7h.55:29

Parejas mixtas

1. Pedro Agustín Morán Salas-Mercedes Velasco, 4h.42:07

Juvenil masculino

1. Jesús Sivianes Egea, 1h.38:43

2. Marco Mesa Reina, 1h.40:09

3. Julio García Abellón, 1h.41:19

Juvenil femenino

1. Sara Ibarra Tonda, 1h.32:51

2. Silvia Sánchez Ortas, 1h.56:53

3. Elena García Curto, 2h.01:05

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Cadete masculino

1. Pablo Vázquez Periago, 1h.25:34

2. Pedro José Giner Andreo, 1h.32:04

3. Ander Padilla González, 1h.33:22

Cadete femenino

1. María Zamora Gallego, 1h.53:35

2. Nerea Díaz Cepillo, 2h.11:58

3. Marta Gallego Vidal, 2h.13:00

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Sub-8 masculina

1. Álvaro Sánchez Sánchez, 6:41

2. Arian de Haro Pujante, 6:49

3. Nico Vera Campoy, 7:06

Sub-8 femeninna

1. Claudia Villada Martínez-Fortún, 6:37

2. María Gómez-Vizcaíno Martín, 7:47

3. Nadia Sande Sánchez, 8:01

Sub-10 masculina

1. Jorge Garrote Portillo, 12:34

2. José Balsalobre Checa, 12:39

3. Pedro Palazón, 12:43

Sub-10 femenina

1. Olivia Lorenzo Maestre, 12:48

2. Mar Gutiérrez Gómez, 12:54

3. Martina Aniorte Yepes, 13:22

Sub-12 masculina

1. Paco Morales Doménech, 10:43

2. Alberto Gea Abellán, 11:01

3. Javier Crespo Baños, 12:11

Una de las pruebas para menores de la Ruta de las Fortalezas 2026

Una de las pruebas para menores de la Ruta de las Fortalezas 2026 / IVAN URQUIZAR

Sub-12 femenina

1. María Ávila Muñoz, 11:50

2. Carlota Alcaraz Somoza, 12:17

3. Emma Gutiérrez Gómez, 12:48

Sub-14 masculina

1. David Jiménez Naviera, 10:52

2. Miguel Ángel Pastor Paredes, 10:57

3. Nicolás Aniorte Yepes, 11:30

Sub-14 femenina

1. Silvia Navarro Romero, 11:51

2. Vera Catalina García Bolorinos, 12:45

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3. Andrea Camiño Villas, 13:27

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