Consulta todos los ganadores de la Ruta de las Fortalezas 2026: desde la prueba general hasta las categorías infantiles

La Ruta de las Fortalezas 2026 tuvo como grandes protagonistas a Ramón Navarro y Ana Isabel Cánovas García, pero también hubo más participantes que subieron a los podios. Consulta todos desde la prueba general hasta las infantiles.

Absoluta masculina

1. Ramón Navarro Cánovas, 3h.46:10

2. Alejandro López García, 3h.50:14

3. Juan Miguel Cervantes Fernández, 3h.55:00

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Iván Urquízar

Absoluta femenina

1. Ana Isabel Cánovas García, 4h.38:57

2. Inmaculada Tonda Mena, 4h.43:08

3. Verónica Bugliot Fernández, 5h.03:54

Senior masculina

1. Iván Hernández Illán, 4h.00:41

2. Juan de la Cruz Arcas Jódar, 4h.06:01

3. Carlos Miguel Gallego Rodríguez, 4h.17:16

Senior femenina

1. Rosalía Bonet Santos, 5h.22:33

2. Marta Sánchez Pérez, 5h.39:53

3. Andrea Espinosa Bravo, 5h.55:53

Veteranos A

1. José Antonio Agüera Martínez, 4h.01:51

2. Alberto Plazas González, 4h.06:29

3. Francisco Javier Díaz García, 4h.14:13

Veteranas A

1. Irma Lorena Duchi Gómez, 5h.18:59

2. Marí Dolores Adsuar García, 5h.27:50

3. Rebeca Pacheco Aracil, 5h.30:19

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Iván Urquízar

Veteranos B

1. Andrés Rosique Codina, 4h.12:10

2. Antonio Ibarra Berrocal, 4h.31:43

3. Manuel Najas de la Cruz, 4h.42:43

Veteranas B

1. Alicia Antón Moreno, 5h.34:38

2. María Belén Correa Vidal, 6h.26:29

3. Josefa Pagán Agüera, 6h.35:38

Especial hombres

1. José Antonio Martínez Asís, 6h.29:52

2. Francisdco Carmona Gómez, 6h.43:28

3. Juan López Hernández, 6h.52:46

Especial mujeres

1. Rosario Tormo López, 7h.27:37

2. Ana María García Conesa, 9h.47:10

3. Soledad María Munar Martínez, 10h.16:56

Senior militar hombres

1. Eloy Martínez Romera, 4h.16:29

2. Víctor Pérez Rodríguez, 4h.26:37

3. Carlos Barbosa Kepka, 4h.41:39

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Iván Urquízar

Senior militar mujeres

1. Laura Prieto Novo, 5h.25:03

2. Mercedes Sánchez de Toca Rodríguez, 6h.14:51

3. Nazaret Vázquez Haro, 6h.28:37

Veteranos militar hombres

1. Diego Casanova Fernández, 4h.16:36

2. Santiago Vaca Asencio, 4h.19:21

3. Alberto Sánchez Gil, 4h.21:59

Veteranas militar mujeres

1. Patricia Iglesias Dosantos, 6h.26:53

2. Lidia Ruiz Jiménez, 7h.11:54

3. María Braco Valero, 7h.55:29

Parejas mixtas

1. Pedro Agustín Morán Salas-Mercedes Velasco, 4h.42:07

Juvenil masculino

1. Jesús Sivianes Egea, 1h.38:43

2. Marco Mesa Reina, 1h.40:09

3. Julio García Abellón, 1h.41:19

Juvenil femenino

1. Sara Ibarra Tonda, 1h.32:51

2. Silvia Sánchez Ortas, 1h.56:53

3. Elena García Curto, 2h.01:05

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Cadete masculino

1. Pablo Vázquez Periago, 1h.25:34

2. Pedro José Giner Andreo, 1h.32:04

3. Ander Padilla González, 1h.33:22

Cadete femenino

1. María Zamora Gallego, 1h.53:35

2. Nerea Díaz Cepillo, 2h.11:58

3. Marta Gallego Vidal, 2h.13:00

Búscate en las imágenes de Ruta de las Fortalezas de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Sub-8 masculina

1. Álvaro Sánchez Sánchez, 6:41

2. Arian de Haro Pujante, 6:49

3. Nico Vera Campoy, 7:06

Sub-8 femeninna

1. Claudia Villada Martínez-Fortún, 6:37

2. María Gómez-Vizcaíno Martín, 7:47

3. Nadia Sande Sánchez, 8:01

Sub-10 masculina

1. Jorge Garrote Portillo, 12:34

2. José Balsalobre Checa, 12:39

3. Pedro Palazón, 12:43

Sub-10 femenina

1. Olivia Lorenzo Maestre, 12:48

2. Mar Gutiérrez Gómez, 12:54

3. Martina Aniorte Yepes, 13:22

Sub-12 masculina

1. Paco Morales Doménech, 10:43

2. Alberto Gea Abellán, 11:01

3. Javier Crespo Baños, 12:11

Una de las pruebas para menores de la Ruta de las Fortalezas 2026 / IVAN URQUIZAR

Sub-12 femenina

1. María Ávila Muñoz, 11:50

2. Carlota Alcaraz Somoza, 12:17

3. Emma Gutiérrez Gómez, 12:48

Sub-14 masculina

1. David Jiménez Naviera, 10:52

2. Miguel Ángel Pastor Paredes, 10:57

3. Nicolás Aniorte Yepes, 11:30

Sub-14 femenina

1. Silvia Navarro Romero, 11:51

2. Vera Catalina García Bolorinos, 12:45

Noticias relacionadas

3. Andrea Camiño Villas, 13:27