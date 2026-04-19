El Real Murcia se desangra en una Nueva Condomina de puertas abiertas

La Nueva Condomina sigue siendo una losa demasiado pesada para el Real Murcia. Si su pobre rendimiento en casa le ha lastrado en sus tres temporadas anteriores de los primeros puestos en Primera Federación, ahora se ha convertido en una de las principales razones para estar intranquilo en la parte baja de la tabla a cinco jornadas de que finalice el curso.

Porque con tan solo 15 puntos por disputarse, el Real Murcia todavía no tiene amarrada la permanencia en la tercera categoría. Todo apunta a que el sufrimiento se va a prolongar hasta el final, hasta la conclusión de un calendario que puede apretar e incluso ahogar a un conjunto grana que no es capaz de salir del lío en el que lleva metido desde hace varias semanas. Incluso meses.

Si el bagaje en su estadio le ha privado en anteriores temporadas de poder optar a los puestos de privilegio, entre otros factores, ahora también le está lastrando para intentar amarrar el mínimo exigible a una plantilla que arrancó el curso el pasado verano con la intención de reafirmarse en la parte alta y que ahora patalea en el agua para no hundirse.

Después de conseguir la segunda posición hace un año, con el hándicap de no ser uno de los mejores equipos de la categoría como local, el Real Murcia iniciaba la presente campaña con la intención de enmendar todos esos errores. Sin embargo, va camino de firmar sus peores registros de los últimos años en Primera Federación.

La derrota en el descuento ante el Antequera el pasado viernes (2-3), con un gol en el minuto 96, evidencia la falta de solidez, contundencia y carácter de un equipo que no es capaz de amarrar puntos en su estadio. Todo lo contrario, los rivales están acostumbrados a pisar el césped de una Nueva Condomina que vive en una jornada de puertas abiertas continua. Un escenario con miedo escénico crónico para un Real Murcia que se muestra impotente con cada botín que se adjudican sus rivales.

Pobre bagaje en casa

Además, los números hablan por sí mismos. Porque el Real Murcia tan solo ha sido capaz de amarrar seis victorias en 17 partidos como local esta temporada. Lo más sangrante son los cinco empates y las seis derrotas, lo que hacen que hasta 11 rivales hayan podido sumar en su visita a la capital del Segura. Sin embargo, lo peor es la facilidad que se encuentran cara a portería. Yes que el conjunto grana ha encajado 20 tantos en 17 partidos. Es decir, a un poco más de un gol por encuentro, el Real Murcia es el cuarto equipo que más goles recibe en su propio estadio. Tan solo le superan el Atlético Sanluqueño con 27, tres de ellos de la derrota de ayer ante el Europa (1-3), el Betis Deportivo con 25 y el Antequera con 23.

De hecho, de los 17 partidos como local hasta ahora disputados, el equipo murcianista tan solo ha podido completar tres sin recibir un solo gol. Ocurrió en la segunda jornada de liga ante el Juventud Torremolinos (1-0), en la duodécima con el empate ante el Teruel (0-0)y hace apenas un mes, en la jornada 29 ante el Tarazona (1-0).

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Restan cinco jornadas para que finalice el curso y el Real Murcia debe sumar al menos seis puntos para intentar no pasar apuros y sellar la permanencia. Sin embargo, tres de esos encuentros deberá afrontarlos lejos de su estadio. Aunque, con los números en la mano, parece una buena noticia. Deberá medirse al Europa y Sabadell, dos equipos que luchan por el play off, en dos jornadas consecutivas como visitante, para después recibir al Betis Deportivo el 10 de mayo en un duelo que puede ser clave por la salvación. Al igual que el siguiente, al visitar al Torremolinos. Cerrará la temporada en Nueva Condomina ante el Eldense, actual líder del grupo II de la categoría.