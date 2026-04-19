Ramón Navarro y Ana Cánovas, oro en los ‘Juegos Olímpicos de Cartagena'

Deportistas de todo el mundo se preparan durante cuatro años con la meta de triunfar en los Juegos Olímpicos. Colgarse del cuello una medalla de oro es un sueño que solo logran unos elegidos. En el deporte popular, concretamente en el trail running, esas carreras de montaña que son un gran desafío, también hay citas señaladas en rojo en el calendario de una legión de aficionados que diariamente se calzan las zapatillas para entrenar. Ellos no se dedican en cuerpo y alma a correr; tienen que hacer grandes sacrificios para compaginar la vida laboral y familiar con el deporte. También tienen sueños, aunque no estén remunerados económicamente. Y uno de esos anhelos para los que se dedican al trail running es ganar la Ruta de las Fortalezas, los ‘Juegos Olímpicos de Cartagena’, una prueba que nació como una marcha militar para dar a conocer lugares emblemáticos de la ciudad trimilenaria, y que ha acabado convirtiéndose en una cita referente en todo el país.

En la decimoquinta edición, la de mayor participación, con seis mil dorsales repartidos y, como siempre, agotados, esas medallas de oro colgaron del cuello de dos grandes del running en la Región, Ramón Navarro, cartagenero de Pozo Estrecho, y Ana Isabel Cánovas García, fuentealamera de la pedanía de Balsapintada, la localidad de la Región con más camioneros por metro cuadrado.

Dioni García

‘Ramónentrenos’, como así se le conoce porque dirige una empresa que se dedica a preparar a otros atletas aficionados como él, hizo historia al convertirse en el primero en ganar en tres ocasiones la icónica carrera; Cánovas, Licenciada en Ciencias del Trabajo que hace dos años fue madre y que trabaja en la Fundación Diagrama en Murcia, se coronó en su segunda participación, aunque en la primera, hace unos diez años, la realizó andando y tardó unas nueve horas, cinco más de las que necesitó para hacerse con la victoria. «Ha sido mi día», decía la fuentealamera en la meta, emocionada, quien a sus 42 años de edad considera que ganar la Ruta es poner la guinda a un palmarés espectacular para una mujer que superó su miedo al vértigo subiendo y bajando montañas.

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Aunque todos los años hay algunos cambios en el recorrido, Ramón Navarro se conoce a la perfección la Ruta. No fue él sino Iván Hernández Illán, con un extenso currículum en pruebas de asfalto, quien lideró la prueba. Su ritmo era tan vivo y suelto, que daba la impresión de que sería el ganador. Pero el murciano de Sangonera La Verde encontró el famoso muro de los maratonianos en el castillo de Galeras, a las dos horas y media de carrera. Por detrás, a una distancia prudencial, Navarro marcaba un ritmo constante, sin altibajos. Y más atrás, un joven desconocido, Alejandro López, que participaba sin camiseta de ningún club. El de Pozo Estrecho, mientras que Hernández perdía posiciones -cruzó la línea de meta en la cuarta plaza, la más ingrata para los que salen a competir-, enfiló la subida a La Atalaya con una ventaja suficiente ya como para recrearse. Pero aún quedaba más de una hora para la línea de meta en el Emigraf, donde marcó un tiempo de 3h.46:10, once minutos más rápido que el ganador del año pasado, el militar Francisco González, ausente en 2026 porque estaba de maniobras.

La segunda plaza fue para Alejandro López, otro que hizo historia porque se convirtió en el corredor más joven en subir al podio. El vallisoletano, de solo 25 años, es militar en una base de Madrid donde estudia Medicina y paró el crono en 3h.50:14. Unos compañeros de su compañía le hablaron hace tiempo de la Ruta de las Fortalezas, y fue el último de las preinscripciones cuando realizó la suya. Fue la gran sorpresa de la jornada, ese corredor que nadie espera pero que siempre aparece.

En 2025, el cartagenero Juan Miguel Cervantes Fernández, del Comemillas Running, se quedó con un sabor amargo. Se tuvo que conformar con la ‘medalla de chocolate’ al acabar cuarto. Y en 2026 se sacó esa espina que tenía clavada solo una semana después de meterle a sus piernas 65 kilómetros en la Botamargues, otra cita emblemática donde fue líder durante mucho tiempo y que acabó quinto. Cervantes, que trabaja en el Parking Jardines, es de los que se levantan a las cuatro de la mañana para entrenar porque es el único momento del día que tiene. La recompensa fue un tercer puesto con 3h.55:00. El ‘top 10’ lo completaron Iván Hernández, José Antonio Agüera, quien ya sabe lo que es ganar la Ruta, Juan de la Cruz, Alberto Plazas, Andrés Rosique, Francisco Javier Díaz y Eloy Martínez.

Ana Isabel Cánovas ya era líder de la carrera a su paso por el Monte Calvario, el primer punto de control de la prueba. Y en esa posición se mantuvo hasta el final para acabar con un tiempo de 4h.38:57. A la fuentealamera le dio incluso tiempo a saborear el ambiente, «que es espectacular», en una jornada calurosa, donde el termómetro subió y subió hasta convertirse en un calvario para muchos participantes. En noviembre empezó a prepararse tanto física como mentalmente, porque para superar esos 53 kilómetros con 1.631 metros de desnivel positivo, hay que ser muy dura de cabeza. Y Ana Isabel, paisana de Mariano García, que comenzó a correr por las calles de su pueblo con el Club Atletismo Fuente Álamo, que ha hecho cross, algo de asfalto y, sobre todo, mucha montaña, donde se siente a gusto pese a que en sus inicios le daban mucho respeto las bajadas, se emocionó cuando vio a su niña de dos años, a la que le puso su medalla, en brazos de su pareja.

Segunda individual fue Inma Tonda, con seis triunfos ya en la prueba, matrona cartagenera, madre de cuatro hijos, todos atletas -una de sus niñas ganó la prueba cadete y juvenil-, que logró un tiempo de 4h.43:08, mientras que el podio lo completó Verónica Bugliot, profesora gallega afincada en la ciudad desde 2009 que ganó en 2018. El ‘top 10’ lo completaron Irma Lorena Duchi, Rosalía Bonet, Laura Prieto, María Dolores Adsuar, Rebeca Pacheco, Alicia Antón y Marta Sánchez.

La segunda mujer en cruzar la meta, sin embargo, fue la profesora cartagenera Mercedes Velasco (4h.42:08), campeona en dos ocasiones de la Ruta, que en esta ocasión participó en la modalidad de parejas mixtas junto al militar hispanoargentino Pedro Agustín Morán Salas, que trabaja en el Arsenal de la ciudad. Por tanto, Velasco se llevó otro triunfo a casa de tanto valor como los obtenidos en otros años.

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Vázquez e Ibarra, mejores jóvenes

La Ruta de las Fortalezas se completa todos los años con dos pruebas más, una promo, que contó con la participación de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y otra para jóvenes de edad cadete y juvenil, ambas de 17 kilómetros. El lorquino Pablo Vázquez y la cartagenera Sara Ibarra fueron los mejores en la cita para jóvenes, donde también subieron al podio Pedro José Giner y Ander Padilla, en hombres, y María Zamora y Silvia Sánchez, en mujeres. En la prueba promo absoluta, Irene García y Juan José Almaida fueron los vencedores.