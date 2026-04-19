Las previas de los equipos de la Región de Segunda RFEF

El Águilas se juega seguir en la carrera por el ascenso directo frente a un Lorca sin nada en juego

El Centenario El Rubial registrará esta tarde el mejor entrada de la temporada con motivo del derbi Águilas FC-Lorca Deportiva (19:00 horas), un partido que hasta el pasado viernes se iba a jugar a puerta cerrada. Ayer ya se habían retirado más de 1.300 entradas, y se podrán seguir adquiriendo, de diez a doce, en las taquillas del estadio. En los locales, que está en la lucha por el ascenso directo, no estará el máximo goleador Chris Martínez, con un pinchazo en la parte posterior del muslo que sufrió el pasado jueves. El resto de la plantilla está disponible y tras repetir dos alineaciones, para esta tarde realizará cambios el técnico, Adrián Hernández. Salcedo volverá a estar en la portería, con Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales, quedando Adri Pérez y Uri para el centro de la zaga; Mario Abenza y Yasser formarán en la medular; con Pedrosa y Castedo en las bandas; quedando Kevin Manzano de enganche y Boris Kouassi de delantero. En el Lorca, el aguileño Sebas López, su técnico,recupera al lateral zurdo Kiko. Si Fromsa no está recuperado, Morros seguirá en el centro de la defensa y Kiko volverá al once. No se descarta que Tafalla juegue con Sergi en el centro de la zaga. En la parcela ancha podrían volver Álvaro Martínez y Dani García. La mirada también estará puesta en la grada, ya que en el partido de la primera vuelta se registraron algunos incidentes en el lugar donde estuvieron ubicados los aficionados aguileños.

El UCAM Murcia se adentra en la recta final más agónica

El UCAM Murcia encara la recta final de la competición con todos los frentes abiertos. A los de Germán Crespo solo les vale sacar el máximo número de puntos posibles en sus últimos 3 enfrentamientos para seguir soñando con ese ascenso directo. Primero, antes de pensar en las siguientes jornadas, deben pasar por vencer a La Unión Atlético en su campo. El encuentro se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 12:00 horas.

El cuadro universitario consiguió una importante victoria el pasado fin de semana ante el Atlético Malagueño, que por momentos les hizo situarse en la primera posición. La remontada del Extremadura les arrebató ese liderato, y se pusieron a un punto de distancia. A los universitarios les esperan tres semanas de auténtico infarto, donde todo puede cambiar en cada segundo. El ascenso directo permanecerá sin un dueño hasta el último suspiro de la temporada.

“Presión ninguna. Al final, todos firmábamos a principio de temporada estar donde estamos ahora. Les estamos haciendo ver a los jugadores que ahora tienen que dar ese plus. Hay que afrontar los partidos como los anteriores, pero sabiendo que un error te puede hacer olvidarte de tu objetivo”, comentó Germán Crespo.

Para el encuentro de esta mañana, el técnico cordobés contará con todos sus jugadores, excepto Baldrich, quien cumplirá un partido de sanción. Ackerman partirá bajo palos, junto a Alvarito y Héctor en los carriles, acompañados de Aitor Puñal y Fer Román en el centro de la zaga. Urcelay y Pablo Hernández serán el doble pivote, con Juanma Bravo de mediapunta. Soto y Ale Marín jugarán por los extremos y Aquino será la referencia ofensiva.

La Unión Atlético, el rival del UCAM Murcia para este duelo, llega en momentos complicados, teniendo muy cerca esa posición de play off de descenso. El cuadro de José Miguel Campos no está donde hubiera imaginado a principios de año, pero lo único que les queda es pelear estas últimas jornadas y lograr esa salvación.

La Minera afronta su primera final con el morbo del regreso de Popy al Ángel Celdrán

La Deportiva Minera recibe este domingo al Xerez Deportivo FC (12:00, televisado por WebDirecto.com) en el primero de los tres partidos que el conjunto cartagenero considera finales en su pugna por el ascenso directo a la Primera Federación. El choque llega cargado de ingredientes y con un aliciente especial: en el banquillo visitante se sentará Popy, técnico algareño que fue jugador y entrenador de la propia Minera y que forma parte de la historia del club rojillo.

El equipo que dirige Checa se encuentra cuarto en la clasificación, a tan solo dos puntos del líder, el Extremadura, con nueve puntos todavía en juego. La matemática es cruel pero clara: si la Deportiva Minera quiere tener opciones reales de conseguir el ascenso directo, no puede concederse el lujo de pinchar. Ganar hoy y ganar los dos siguientes. No hay otra ecuación posible.

Los números avalan al conjunto cartagenero para afrontar el duelo con el cartel de favorito. La Deportiva Minera es uno de los equipos más sólidos de la categoría en su feudo: 36 puntos en 15 jornadas como local y siete victorias consecutivas en el Ángel Celdrán convierten su estadio en un auténtico fortín que pocos rivales han conseguido vulnerar esta temporada.

Enfrente llega un Xerez Deportivo en horas bajas. El conjunto jerezano ocupa la decimoquinta posición, en plena zona de descenso, a dos puntos del play out y a cuatro de la salvación. Tres jornadas consecutivas sin ganar y una situación calificada de dramática rodean la segunda semana de Popy en el banquillo andaluz, tras su estreno la pasada jornada ante el Linares. El técnico algareño tampoco llega en las mejores condiciones: las bajas por sanción de Juanjo y Rubén Cantero merman sus opciones en un encuentro en el que solo la victoria le serviría para insuflar aire fresco a un vestuario que necesita urgentemente puntos.

Por el lado local, Checa no podrá contar con Roberto Alarcón, sancionado por acumulación de amonestaciones. El centrocampista ha sido una pieza fundamental en el engranaje de la Minera durante toda la temporada, y su ausencia en un partido de estas características supone un contratiempo nada desdeñable para los rojillos.

Con ambos conjuntos necesitados de la victoria, el partido se antoja abierto y con tensión. La parroquia minera espera un gran ambiente en el Ángel Celdrán para empujar a los suyos hacia ese ascenso que se palpa en la diputación de Llano del Beal. El morbo del reencuentro con Popy pone la guinda a una mañana que, sobre el papel, tiene todos los ingredientes para ser recordada.

El Yeclano Deportivo busca sellar la permanencia ante un Almería B ya descendido

El Yeclano Deportivo tiene esta tarde la oportunidad de dar carpetazo al curso 2025-2026. A partir de las 18:30 horas en La Constitución, el conjunto azulgrana recibe al Almería B con la permanencia en Segunda Federación al alcance de la mano. No es seguro que sea matemática, pero sí virtual: si los yeclanos logran los tres puntos y se colocan con 44 puntos en el casillero, la salvación quedará prácticamente certificada con dos jornadas todavía por disputarse.

El conjunto que dirige Iván Ruiz llega a este encuentro tras una temporada marcada por la irregularidad y la incertidumbre. Dos partidos consecutivos sin conocer la victoria han añadido tensión a una recta final de temporada que el Yeclano quiere resolver cuanto antes. El técnico y la plantilla saben que este es el momento, la oportunidad más clara de las tres jornadas que restan para cerrar el campeonato, y que dejarla escapar sería un lujo imperdonable con el rival que se presenta esta tarde en La Constitución.

Y es que el Almería B es de los rivales más propicios, a priori. El filial rojiblanco es penúltimo clasificado y ya tiene el descenso certificado matemáticamente. Más significativo aún es el dato de que los almerienses no conocen la victoria desde el pasado 22 de febrero, acumulando una racha de resultados que refleja un bloque hundido anímicamente y con la cabeza puesta de lleno en la próxima temporada en Tercera Federación. El equipo dirigido por Salmerón ha decepcionado profundamente durante esta campaña y viaja a Yecla sin más pretensión que intentar cerrar el ejercicio con la mayor dignidad posible.

El contraste de motivaciones no puede ser más evidente. Mientras el Almería B viaja sin nada relevante que rascar, el Yeclano se juega consolidar una temporada que, pese a sus altibajos, puede terminar con nota si se logra la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. La afición azulgrana espera una respuesta contundente de los suyos en un escenario, el de La Constitución, que debe convertirse esta tarde en el mejor aliado del equipo.

La única sombra en el horizonte yeclano es la baja por sanción de Nani, jugador habitual en el perfil izquierdo del equipo y considerado una de las piezas más determinantes del esquema de Iván Ruiz. Su ausencia por acumulación de tarjetas amarillas obliga al técnico a replantear ese costado del campo en un partido en el que los tres puntos son innegociables.

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Todo está preparado para que La Constitución viva una tarde de fútbol con mucho en juego para el equipo local. El Yeclano no puede fallar ante un rival descendido, y la afición yeclana espera que sus jugadores estén a la altura de la ocasión para brindar a la ciudad otra temporada más en la Segunda Federación.