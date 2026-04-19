El FC Cartagena, sin miedo para dar el salto definitivo en Elda

La cita más exigente del tramo final de la temporada llega en el mejor momento posible para el Fútbol Club Cartagena. Este domingo, a las 18.15 horas (televisado por La 7), los albinegros se desplazan hasta Elda para medirse al líder de la categoría, el Eldense. En un encuentro que el cuadro cartagenerista afronta con la ilusión renovada que dejó el triunfo ante el Antequera. Este resultado ha abierto de par en par la ventana del play off en la ciudad portuaria.

El Pepico Amat recibe a un visitante con hambre de confirmación. Iñigo Vélez ha ido construyendo poco a poco una identidad reconocible, y el triunfo de la pasada jornada no ha hecho sino reforzar la convicción colectiva de que este Cartagena es capaz de competir de tú a tú con los mejores del grupo. A partir de la solidez defensiva, el equipo ha ido creciendo con el paso de las jornadas. Una victoria ante el líder no solo consolidaría esa percepción, sino que catapultaría al equipo en la clasificación y transformaría la ilusión acumulada en euforia desbordante en las calles de la ciudad.

El rival, no obstante, obliga a extremar la cautela. El Eldense encadena seis victorias consecutivas, un registro que lo ha consolidado en lo más alto de la tabla y que refleja un estado de forma sobresaliente. Su once atesora jugadores de alta calidad en todas las líneas: Smad aporta, pese a su juventud, solidez y criterio en el centro de la zaga; Molina ejerce de motor en la medular con una capacidad de trabajo y distribución que pocas líneas del grupo pueden igualar; Dioni, en la punta de lanza, constituye el referente ofensivo del cuadro azulgrana; y Fidel, que ha crecido en protagonismo conforme avanzaba la temporada, actúa como el hombre más desequilibrante en la media punta, capaz de cambiar el partido con una sola acción. Nombres propios que el técnico visitante deberá neutralizar si quiere que el resultado acompañe a sus intenciones.

Vélez afronta el encuentro con las bajas sensibles de Eneko, Ebro, Rubén Serrano y Jean Jules, cuatro hombres que siguen sin completar su recuperación. En cambio, recupera a Benito Ramírez, aunque todo apunta a que el jugador partirá desde el banquillo. En el eje defensivo, la pareja Imanol Baz-Aridane repetirá. Este último regresa al que fue su club durante tres años, el escenario donde forjó una parte importante de su trayectoria, lo que añade un componente sentimental que no pasará para él desapercibido. En el centro del campo, Álex Fidalgo volverá a asumir el rol de pivote, detrás de Pablo de Blasis, para encargarse de cortar el juego rival y organizar la salida de balón en una tarea que se antoja titánica frente a la maquinaria bien engrasada del conjunto local.

Sobre el papel, el partido se presenta como el más difícil de cuantos restan en el calendario para el Cartagena. Pero también, el más ilusionante. Porque si hay un momento para dar el golpe encima de la mesa, para reivindicarse como candidato real a los puestos de privilegio, es este. El Cartagena llega al Pepico Amat sin nada que perder y con todo por ganar.

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La afición, con el equipo

No estará solo el Cartagena en Elda. Al menos 650 aficionados albinegros harán el desplazamiento hasta tierras alicantinas para respaldar a los suyos en la que se presume la cita más exigente del tramo final.