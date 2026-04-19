ElPozo necesita vencer al desahuciado Ribera para volver al liderato

Vuelve ElPozo Murcia a la competición doméstica después del último parón de selecciones. Los de Josan González tienen hoy (17:00, LaLiga+) la misión de hacerse con los tres puntos a domicilio en Tudela ante el Ribera Navarra para recuperar el liderato que ayer le arrebató el Barça con su victoria en Pamplona.

«Quedan seis encuentros de liga y lo primero es centrarnos en la clasificación. Nuestra intención es llenarnos la mochila con todas las herramientas posibles, teniendo en cuenta que nos quedan dos semanas buenas de entrenamiento, porque después empiezan los partidos entre semana y los play off. Tenemos que seguir enfocados en lo que nos toca, que es sumar de tres y llegar a la fase final con papeletas para ser campeones de liga», comentó Josan González.

«Estoy satisfecho con el rendimiento del equipo, demostrando su ADN, sin importar el rival que tenga delante. Si nos falta algo es un poco de pausa en las finalizaciones, que es lo que nos está haciendo pecar más y llegar a los partidos de manera muy ajustada siempre. Es en lo único que vamos a poner más el foco», mencionó el técnico de ElPozo Murcia, que solo tiene la baja de Álex García.

Noticias relacionadas

El Ribera Navarra llega prácticamente sin opciones de salvación. El cuadro de Navarra es el colista con tan solo 10 puntos, a 8 del Alzira, que también está en descenso que marca la salvación de momento.