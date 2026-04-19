ElPozo Murcia se atasca en el Ciudad de Tudela

ElPozo Murcia salva los muebles en Navarra (3-3). El cuadro murciano no estuvo acertado en el primer tiempo y pagó los errores, yéndose al descanso dos goles por debajo. En el segundo periodo, los goles de Marcel y Bebe consiguieron lograr el empate. El cuadro de Josan González no puede permitirse fallar en el tramo final de la temporada y necesita volver a recuperar su identidad competitiva.

La temporada regular había entrado en la recta final y ElPozo Murcia afrontaba sus últimos seis encuentros con ganas y con la intención de seguir dominando en la clasificación. El momento decisivo de la temporada estaba por llegar, pero primero tenían que salir victoriosos de Navarra.

ElPozo Murcia no comenzó como esperaba. A los pocos minutos, el equipo local se adelantó en el marcador. El ucraniano Mykytiuk aprovechó un pase de la muerte de Pablo Otero y batió a Edu Sousa. Los de Juanito empezaban muy bien el choque ante los murcianos.

Por suerte, ElPozo Murcia supo espabilar rápido e igualar la contienda rápidamente. César Velasco sacó un disparo desde lejos, el cual aprovechó Dener para meter el tacón y acabar mandando el balón al fondo de las mallas. El encuentro volvía a igualarse y los murcianos sabían que tenían que dar un paso hacia delante, porque Ribera estaba apretando mucho.

ElPozo Murcia no estaba teniendo su partido, no le estaban saliendo las cosas a los futbolistas, que además se vieron con cinco faltas, restando casi 10 minutos para el final. En esas, a quienes sí les estaban saliendo las cosas eran a los locales, que fueron capaces de anotar dos goles más. Primero fue Fabinho, que aprovechó un error en la salida de balón y batió a Edu Sousa con un remate de volea. Después fue Pablo Otero, con un lanzamiento desde lejos, imposible para el luso. Josan González estaba viendo a su equipo ser golpeado y sin poder reaccionar. Por suerte para ellos, llegó el descanso donde podrían corregir todos esos errores para buscar darle la vuelta en el segundo tiempo.

Precisamente, ese segundo tiempo no empezó de una manera distinta para ElPozo Murcia. El cuadro de Josan González se seguía viendo superado por el colista y no parecía que los goles iban a llegar por su parte. Pero no ha sido la primera vez que los murcianos remontaban un partido en poco tiempo.

El camino de la remontada había empezado con un golazo de Marcel. El brasileño recogió el balón en mitad de pista y salió a la carga por el interior. Cuando pisó área, amagó dejando sentado a un defensor y posteriormente sacando un disparo potente que fue directo al fondo de la red.

No había pasado ni un minuto cuando llegó el 3-3. Esta vez fue Bebe quien se encargó de volver a poner las tablas. Marcel recibió un pase de Rafa Santos y este vio la entrada de Bebe por el centro y le metió un pase a la frontal. El futbolista murciano le pegó de primeras, logrando batir al meta rival.

Noticias relacionadas

El encuentro llegó a su final. ElPozo Murcia se quedó cerca de hacerse los 3 puntos, pero se tuvo que conformar con uno solo. Los murcianos salvaron los muebles después de que el encuentro se les pusiera muy cuesta arriba.