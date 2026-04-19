La Deportiva Minera escala al liderato de manera provisional

La Deportiva Minera sigue empeñada en soñar con la Primera Federación y por la vía rápida. El cuadro dirigido por Checa solventó la papeleta ante un Xerez Deportivo que queda moribundo en puestos de descenso con Popy al frente. El técnico algareño no fue capaz de puntuar en su regreso al Llano del Beal. Los locales encarrilaron el choque tras una primera parte solvente en las dos áreas. Los tantos de Sebas Holgado y Pitu supusieron una renta suficiente antes del descanso.

El combinado andaluz apenas se asomó tímidamente en ataque y las acometidas quedaron abortadas ante un Álex Lázaro estelar y una dupla zaguera, la integrada por Mirapeix y Holgado, que dio pocas opciones al ataque visitante. El Xerez salió con ritmo, aunque los primeros compases fueron tan solo un espejismo. Poco más de veinte minutos necesitó Sebas Holgado para cazar un balón suelto en el área y adelantar a los suyos. Apenas diez minutos después, y con una Minera mandona, Pitu se desquitó de su penalti errado en Almendralejo ajusticiando al Xerez Deportivo desde el punto fatídico.

El partido entre la Deportiva Minera y el Xerez Deportivo, en imágenes / Loyola Pérez de Villegas

El segundo acto arrancó con una Minera desbocada. El propio Pitu gozó de dos oportunidades para sentenciar el choque sin acierto y, cosas del fútbol, cuando mejor estaba el equipo cartagenero, los xerecistas se encontraron un penalti que Rafa Parejo convirtió. El partido entró en combustión con ocasiones para los dos conjuntos. Sin embargo, las más claras cayeron del lado local. La madera impidió los tantos de Omar Perdomo tras un libre directo exquisito y una rápida jugada por banda que no convirtió Javi Vera al segundo palo entrando por la izquierda. Álex Lázaro tuvo tiempo de salvar los muebles hasta en tres ocasiones para amarrar una victoria trabajada y merecida.

Dos rivales con poco en juego

La Minera afrontará las dos últimas y definitivas citas ligueras ante dos equipos que no tendrán objetivos clasificatorios importantes por los que luchar. La siguiente parada de los llaneros será el Almería B de José María Salmerón. El filial indálico ya se encuentra descendido matemáticamente a Tercera Federación. Los cartageneros se reencontrarán con su afición en una última jornada que promete emociones fuertes, ya sea para pelear el ascenso directo o asegurar un puesto de playoff. El Lorca Deportiva de Sebas López, con la permanencia más que asegurada desde hace semanas pero sin opciones de escalar hasta la promoción, aparece como el último escollo que separa a la Minera de un histórico e ilusionante salto de categoría.