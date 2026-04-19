El CD Cieza celebra que es nuevo equipo de Segunda Federación

El CD Cieza es equipo de Segunda Federación. No pudo sellarlo el sábado en La Arboleja, donde el Cartagena B resistió el empate, pero el 1-1 del Imperial en Caravaca, concretamente a las 18:55 del domingo, cuando el colegiado en El Morao pitó el final, se confirmó el ascenso que la ciudad llevaba treinta y tres años esperando. El club ciezano tuvo que esperar 24 horas más de lo deseado para consumar la gesta que ese estaba haciendo de rogar.

En ese momento el club citó a sus aficionados a las 20:00 en la rotonda de San Juan Bosco y a ella actudieron más de un millar de aficionados que estuvieron esperando el autobús de sus héroes durante prácticamente una hora en un ambiente festivo.

La respuesta de la afición fue inmediata. La rotonda de San Juan Bosco se convirtió en el epicentro de la celebración, con fuegos artificiales, cánticos y una marea rojilla que recibió cerca de las nueve de la noche al autobús con los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva.

Treinta y tres años. Esa cifra se repetía entre la gente como un mantra. Treinta y tres años desde la última vez que el CD Cieza militó en lo que entonces se llamaba Segunda División B, el equivalente a la actual Segunda Federación. Treinta y tres años de alternar la Tercera División con la Preferente Autonómica, de presupuestos más ajustados, de proyectos que no cuajaron, de ilusiones que se fueron apagando una a una. Y ahora, en una rotonda mítica en el corazón Cieza, todo ese tiempo quedaba atrás de golpe.

El Cieza es equipo de Segunda Federación.