Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas en la Región de MurciaAyudas a los autónomosTiempo en MurciaExcursionista MoratallaFuensanta en la CatedralInversión Educación
instagramlinkedin

Carreras populares

La Carrera Solidaria Mercamurcia cumple tres años regalando alimentos

Ginés Martínez y Alicia Gavilán se imponen en la prueba celebrada en El Palmar

Las mejores imágenes de la carrera solidaria Mercamurcia

Las mejores imágenes de la carrera solidaria Mercamurcia

Ver galería

Las mejores imágenes de la carrera solidaria Mercamurcia / Israel Sánchez

Dioni García

Dioni García

Mercamurcia organizó la tercera edición de su carrera solidaria con un recorrido de cinco kilómetros y con los dorsales agotados, en una jornada calurosa donde Ginés Martínez y Alicia Gavilán fueron los grandes triunfadores.

El campeón masculino se impuso con un tiempo de 14:57, a menos de tres minutos el kilómetro, a Francisco Rodríguez, que cruzó la meta con 15:40, y Abraham Sánchez, con 15:41. En la clasificación reservada a mujeres, Gavilán se anotó la victoria con 19:35, siendo segunda Christine Anthony, con 3:57, y tercera, Ana María Soler Lajarín, con 19:56.

Campeones por categorías

Los campeones por categorías fueron Abraham Sánchez y Amanda Ballester (juveniles-promesas), Francisco Rodríguez y Lucía Serrano (senior), Ginés Martínez y Alicia Gavilán (veteranos A), Francisco José Ballester y Ana María Soler (veteranos B), Diego Pérez y Pilar Cánovas (veteranos C), y Jesús Frutos y Christine Anthony (veteranos D).

También se disputó una carrera reservada a atletas de categoría cadete de una distancia de 2,5 kilómetros donde Izan Pérez y Alicia Guirao fueron los más rápidos. El podio masculino lo completaron Sergio Sánchez y Alejandro Sánchez.

Noticias relacionadas

La tercera edición de la Carrera Solidaria Mercamurcia se celebró a beneficio del Banco de Alimentos del Segura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents