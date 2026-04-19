La Carrera Solidaria Mercamurcia cumple tres años regalando alimentos

Mercamurcia organizó la tercera edición de su carrera solidaria con un recorrido de cinco kilómetros y con los dorsales agotados, en una jornada calurosa donde Ginés Martínez y Alicia Gavilán fueron los grandes triunfadores.

El campeón masculino se impuso con un tiempo de 14:57, a menos de tres minutos el kilómetro, a Francisco Rodríguez, que cruzó la meta con 15:40, y Abraham Sánchez, con 15:41. En la clasificación reservada a mujeres, Gavilán se anotó la victoria con 19:35, siendo segunda Christine Anthony, con 3:57, y tercera, Ana María Soler Lajarín, con 19:56.

Campeones por categorías

Los campeones por categorías fueron Abraham Sánchez y Amanda Ballester (juveniles-promesas), Francisco Rodríguez y Lucía Serrano (senior), Ginés Martínez y Alicia Gavilán (veteranos A), Francisco José Ballester y Ana María Soler (veteranos B), Diego Pérez y Pilar Cánovas (veteranos C), y Jesús Frutos y Christine Anthony (veteranos D).

También se disputó una carrera reservada a atletas de categoría cadete de una distancia de 2,5 kilómetros donde Izan Pérez y Alicia Guirao fueron los más rápidos. El podio masculino lo completaron Sergio Sánchez y Alejandro Sánchez.

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