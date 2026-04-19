El Caesa Cartagena busca en la pista del Fibwi Palma un triunfo vital para la salvación

El Grupo Caesa Seguros Cartagena visita esta tarde al Fibwi Mallorca Palma buscando un triunfo que se antoja vital en lo que es "una final", según su entrenador, Roberto Blanco, para la permanencia en primera federativa de baloncesto.

El encuentro de la trigésima jornada liguera cuando quedan 5 para el final se disputará a las seis de la tarde con los visitantes decimoquintos y antepenúltimos, a un puesto de los dos que bajan. "Espero ver al Cartagena que se mostró en el 90 % de los minutos en los cinco últimos partidos, un equipo que no baje los brazos nunca y no se rinda y que también sea más generoso en la circulación de balón para aprovechar nuestras armas ofensivas", añadió el técnico de Cáceres, quien llegó hace un par de meses al club para sustituir al leonés Félix Alonso.

Del Palma, decimocuarto, destacó que "hizo una grandísima primera vuelta y acabará volviendo a ganar". El choque tiene, de hecho, todos los ingredientes de una final anticipada. El cuadro cartagenero comparece en Palma en la decimoquinta posición, una por encima de la zona de descenso, con un balance de 7 victorias y 20 derrotas, mientras que el Fibwi Mallorca aparece justo por delante, en la decimotercera plaza con un registro de 9 triunfos y 18 derrotas.

Noticias relacionadas

Por debajo aprietan Palmer Basket Mallorca Palma, Grupo Ureta Tizona Burgos y Melilla Ciudad del Deporte, de modo que cada jornada, cuando restan tan solo cinco para finalizar el calendario regular, modifica el paisaje con enorme rapidez y cualquier victoria en un enfrentamiento directo vale casi el doble. El encuentro de la primera vuelta apenas puede servir de referencias, porque fue el que abrió la temporada en Cartagena. El cuadro albinegro se impuso por un ajustado 72-70 en un partido de escaso margen, muy físico y resuelto por detalles.