Boutmazguine y El Gazouir ganan una Media Maratón de Lorca con récord de participación

Visto lo visto, el cambio de fecha de la Media Maratón Ciudad de Lorca ha sido un acierto en todos los sentidos. Y esa variación de noviembre a abril ha llegado para quedarse. Con ese orgullo, los organizadores, la Asociación Deportiva Eliocroca, junto a la concejalia de Deportes del Ayuntamiento, vieron como a las nueve y media de la mañana, desde la Avenida Europa, con casi veintitrés grados de temperatura, un millar de atletas tomaron la salida en la XXXVIII edición de la Media Maratón, XVI edición de la Carrera Saludable-7K, a la que en esta ocasión también se unió otra distancia de catorce kilómetros. Un éxito en toda la historia de la citada prueba.

Gran ambiente en todo el recorrido por el caso urbano lorquino, homologado por la Federación Española de Atletismo, y mucho más en la meta, también ubicada en el mismo lugar de la salida.

Desde el pistoletazo de salida se pudo comprobar el gran nivel de un buen grupo de atletas, sobre todo los marroquíes; no en vano coparon los primeros puestos de la carrera larga, por lo que se embolsaron la mayoría de los premios en metálico. La organización se ahorró el premio gordo a quien pudiera batir el récord de la media maratón, ya que aunque se hicieron buenas marcas, ninguno bajó a la hora y dos minutos.

Un grupo de corredores en la Media Maratón de Lorca 2026 / Lorca Deportes

En un ajustado final entre compatriotas, ganó Mohamed Boutmazguine en hombres con un tiempo de 1h.07:01, solo cuatro segundos mejor que el marcado por Abdelmajid Elhissouf. Los primeros locales fueron los atletas del Puertas Lorca rancisco David Garcia, que entró quinto, y Mario Molina, noveno.

En la prueba femenina, triunfo incontestable de Nouhalia El Gazouir, con 1h.15:44, siendo la segunda plaza para Irene Bermejo, con 1h.24:13, y tercera, Laura Nicolás, con 1h.24:55.

La degustación de productos típicos de la tierra, que estaba esperando al final de la carrera. fue agradecida, como siempre, por los participantes

Clasificaciones

Media Maratón

HOMBRES:

1.- Mohamed Boutmazguine (Indepemdiente) 1h.07:01

2.- Abdelmajid Elhissouf (Independiente) 1h.07:05

3.- Zakaria Lahsaini (Nijar) 1h.07:14

MUJERES:

1.- Nouhalia El Gazouir (Nijar) 1h.15:44

2.- Irene Bermejo (Urban Running) 1h.24:13

3- Laura Nicolás (Grupo Alcaraz) 1h.24:55

7 K Saludables

HOMBRES:

1.- Toney Mendy (Grupo Palma)

MUJERES:

1.- Isabel Moreno (Orihuela)

14 K

HOMBRES:

1.- Alfonso Soler (La Carrasca)

MUJERES:

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