Batacazo del UCAM Murcia en Totana que le aleja del ascenso directo

Una derrota abultada y dolorosa ante La Unión Atlético (4-1) aleja al UCAM Murcia del ascenso directo y le obliga a ganar los dos últimos encuentros para asegurar el play off y mantener ese hilo de esperanza con el primer puesto.

El cuadro universitario firmó un irregular partido en el peor momento posible. El equipo de Germán Crespo cayó derrotado este domingo en el Juan Cayela ante La Unión Atlético de manera contundente y permite al conjunto nómada dar un paso de gigante en sus aspiraciones de salvación.

El choque resultó incómodo de principio a fin para los universitarios. A diferencia de otras jornadas, el UCAM no fue capaz de transformar su dominio y posesión de balón en ocasiones claras de gol, un mal endémico que en esta ocasión tuvo consecuencias letales. Las bajas de Sergi Baldrich y Mizzian en el ataque obligaron a Germán Crespo a apostar por el tándem Dani Aquino e Iván Moreno en punta, aunque el resto del once resultó bastante reconocible. El problema no fue el sistema, sino la falta de profundidad y mordiente ofensiva.

La Unión se adelantó en el minuto 19 con un golazo de Karim El Kounni, que aprovechó un balón suelto en la frontal del área para sorprender a Facu Ackermann con un disparo ajustado y preciso. El cuadro local, dirigido por José Miguel Campos, supo leer el partido con inteligencia: replegarse, defender con orden y golpear en las transiciones. El UCAM tuvo sus opciones más claras en un disparo desde la frontal de Ale Marín al filo del descanso y en un mano a mano escorado de Dani Aquino tras la reanudación, pero ninguna encontró el camino de la red.

Pablo Hernández se lamenta en una acción del partido / Prensa UCAM CF

El 2-0 llegó en una acción de controversia mayúscula. Josema Raigal culminó una rápida contra y, aunque Aitor Puñal intentó despejar el balón sobre la línea, el asistente señaló gol. El llamado «gol fantasma» encendió la indignación del banquillo y los jugadores universitarios, convencidos de que el balón no había entrado en su totalidad. La polémica, sin embargo, no cambió el devenir del encuentro.

Alvarito dio un halo de esperanza al reducir a 2-1 en el minuto 87, pero el UCAM, volcado en busca del empate, pagó cara su ambición. Francis Ferrón aprovechó un error de Facu Ackermann para hacer el 3-1, y Márquez sentenció en el 4-1 al explotar otra contra con la defensa visitante totalmente adelantada.

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El marcador final resulta engañoso: fue un partido más igualado de lo que refleja el electrónico, pero La Unión fue infinitamente más contundente y el UCAM excesivamente frágil en su zaga. Con 42 puntos, los locales tienen casi garantizada la permanencia. Los universitarios, en cambio, aún deben enfrentarse al Real Jaén y al Xerez CD con la obligación de ganar para seguir soñando.