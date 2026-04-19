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Bartomeu Crespi y Rania Eroussafi triunfan en el Triatlón Marina de las Salinas

El evento deportivo, que cuenta con la participación de deportistas de paratriatlón, se lleva a cabo en un entorno privilegiado junto a la playa de La Llana y los puertos deportivos de San Pedro del Pinatar

Las mejores imágenes del triatlón Marina de las Salinas

Las mejores imágenes del triatlón Marina de las Salinas

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Las mejores imágenes del triatlón Marina de las Salinas / Loyola Pérez de Villegas

La Opinión

La Opinión

La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró la XVI edición del Triatlón Marina de las Salinas, puntuable para la Liga Regional de Triatlón y que ha tenido como ganadores absolutos a Bartomeu Crespi Quetglas, del Club Triatlón Murcia Alimpo, y a Rania Eroussafi Ben Omari, del Club Koryo Torre Pacheco.

La prueba, que se desarrolló en la dársena deportiva de la Marina de las Salinas y su entorno, consistió en un triatlón sprint (750 metros de natación, 21 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie). Bartomeu Crespi lideró con autoridad la clasificación masculina, completando la prueba con un tiempo de 54:19 y levantando los brazos en la meta tras dominar los tres sectores.

En la categoría masculina la segunda posición fue para Pau González-Espresati Clement, del Club Triatlón La 208 de Elche, con 54:29, seguido en tercera plaza por Yerove Rodríguez Machín, del Deporama Triatlón Soriano, con 55:30.

Por categorías, los mejores fueron Hugo Rosaenz (júnior), Javier Ruiz (juvenil), Yerove Rodríguez (sub-23), Alberto González (veteranos 1), Rubén de Santiago López (veteranos 2), José Miguel López Alfaraz (veteranos 3) y Manuel Cánovas Tolino (veteranos 4).

En la competición femenina, la juvenil Rania Eroussafi se impuso de forma indiscutible y cruzando la línea de meta en primer lugar con solvencia con 1h.03:50. La segunda clasificada fue Inés Fernández Férez, del Club Triatlón Murcia Alimpo, con 1h.03:58, y la tercera correspondió a la júnior Andrea Manzanero Serrano, del Cidade de Lugo Fluvial, con 1h.04:05.

Por categorías las ganadoras fueron Andrea Manzanero (júnior), Rania Eroussafi (juvenil), Inés Fernández (sub-23), Victoria Castiñeiras (veteranas 1), Natalia Clavel (veteranas 2) y Luz Divina Acarreta Pellayo (veteranas 3).

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La jornada reunió a un gran número de deportistas de diferentes categorías, incluyendo paratriatlón, con la victoria de Kevin Méndez en un entorno privilegiado junto a la playa natural de La Llana y los puertos deportivos de San Pedro del Pinatar.

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