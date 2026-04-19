El Águilas recupera el liderato tras ganar al Lorca Deportiva en el mejor derbi

Volver a ser líder en el Grupo IV de Segunda Federación, a solo dos jornadas de la finalización del campeonato, es una anécdota y de eso son conscientes tanto la afición como la plantilla del Águilas tras recuperar el liderato al vencer al Lorca Dpva, en un derbi que registró la mayor entrada de la temporada, y posiblemente de la historia del fútbol en Águilas en un partido de liga regular; no cabía un aficionado más, con un ambiente espectacular en las gradas, con las aficiones volcadas en sus equipos, que ofrecieron un partido muy disputado y cada uno utilizando sus armas.

Mientras que los de la Ciudad del Sol buscaron darle pausa al partido para detener el ímpetu de los locales, los costeros realizaron quince minutos muy intensos, para pasar a un dominio alterno. Solo en el último cuarto de hora de la primera entrega llegaron las mejores ocasiones; la de Boris Kouassi con un lanzamiento muy duro, que despejó el portero Ernesta, para que el balón se estrellara en la escuadra, fue la más clara.

Tras el paso por vestuarios, los costeros dieron un paso adelante; los “Javis” Pedrosa y Castedo delataban con ocasiones las intenciones de los de Adrián Hernández, encontrando al equipo de Sebas López defendiéndose muy bien, sin dejar fisuras.

Hasta que, a falta de trece minutos, un robo de balón de Yasser en campo propio envió un balón largo a Javi Castedo, quien, conforme le llegó, le pegó a portería para batir a Ernestas, para adelantar a su equipo; fue la única forma de sorprender a los visitantes.

Se volcó la afición del centenario estadio con su equipo, para cerrar la victoria en una jugada personal de Fer Martínez, quien se marchó de cuantos defensas visitantes se le ponían por el camino y con toda la generosidad le cedió el balón a Aitor, quien marcó el segundo gol y cerró la victoria.

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Aunque un Águilas FC - Lorca Deportiva son más que tres puntos, fue a partir de ese segundo gol cuando los visitantes comenzaron a acercarse al área de Salcedo, sobre todo a balón parado, creando más de un problema a la defensa local, que supo llegar al pitido final con la ventaja en el marcador y ganar un derbi que pasará a la historia por muchas cosas, pero por la fiesta del fútbol que se vivió en el Centenario El Rubial.