El show de los récords del UCAM Murcia continúa en Andorra

En directo: Morabanc Andorra - UCAM Murcia (19.00 horas, DAZN)

DeJulius marca territorio

El partido arrancó con un ritmo de anotación muy alto y que permitió al Morabanc Andorra llevar las riendas. El conjunto andorrano hizo mucho daño desde el perímetro con los lanzamientos de Best, Evans y Pons para tomar la primera iniciativa y activar a un UCAM que también entró muy enchufado (10-6). Anque no tardó en coger temperatura el equipo universitario, justo lo que se apuró en aparecer un David DeJulius que mostró su actual gran estado de forma. Con 11 puntos consecutivos sin fallo, el UCAM logró darle la vuelta al marcador al ritmo tanto del base como de un letal Kelan Martin desde el triple (17-18). Con las rotaciones no quitó el pie del acelerador, mantuvo su acierto desde el perímetro, con un 5/7 en el primer cuarto, y Cacok se mostró efectivo en la pintura. Los de Sito Alonso, ya con el recién llegado Jaylen Hands en pista, lograron mantener su intensidad defensiva para imponerse al término del primer cuarto (22-28).

Bloqueo ofensivo

Entró con mejor pie el Morabanc Andorra a un segundo cuarto en el que consiguió pegarle un mordisco al marcador durante los primeros minutos (26-30). Parecía perder por momentos el UCAM su eficacia y fluidez en el juego, especialmente en ataque, y lo pagó con la segunda falta de Cacok. Devolvió Sito Alonso a DeJulius a la pista para volver a poner algo de orden, pero la sequía anotadora le empezó a pasar factura y el técnico tuvo que pararlo tras igualar Evans el partido (30-30). Fue entonces cuando Sander Raieste, después de un mes de baja por una lesión en el aductor, regresaba a los planes de un UCAM que no lograba encontrar el interruptor en su juego (33-30). El parcial de 15-2 a los seis minutos del cuarto ya era sangrante y preocupante para un equipo universitario que no era capaz de responder y que cada vez perdía más terreno (37-30). DeJulius consiguió romper la mala racha con una buena acción en la media distancia junto a un Cacok que volvió a sacar petróleo en su regreso obligado a pista ante la situación que se planteba para intentar cambiar el rumbo del encuentro ante un rival que dominaba también el rebote ofensivo (39-35). La falta de acierto se sumó a una pizca de anarquía en el ataque de un UCAM acostumbrado a funcionar a la par que todos sus engranajes, por lo que la mejor noticia fue que llegó al descanso con margen para cambiar el guion en la segunda mitad tras un triple de Kelan Martin (43-38).

Cacok, DeJulius y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / acb Photo /Martin Silva

Aparece Jaylen Hands

El UCAM arrancó el tercer cuarto con una defensa en zona que rompió Shannon Evans con un triple y con la tercera falta de Cacok. Llegaron los problemas demasiado pronto, aunque otras tantas personales de Pustovyi equilibraron la balanza durante estos minutos. Lo cierto es que los universitarios continuaban sin estar finos atrás para intentar frenar a un Morabanc Andorra que liderado por Evans, Rice y Best mantuvo la batuta en el partido (51-42). Intentó despertar el UCAM por mediación de Kelan Martin, desde la esquina, y trató de agitar el partido Sito Alonso con la entrada de Diagne y Forrest, sin embargo, a pesar de que parecía funcionar a base de arreones y persistencia para situarse a cuatro puntos (55-51), el Andorra volvió a tomar ventaja con un triple de McKoy y su poderío en el rebote, a pesar de la defensa en zona (64-57). A partir de ahí, cuando parecía acercarse a la fase decisiva con un equipo murciano todavía desengrasado, irrumpió Hands en el partido con dos buenas acciones para acercar todavía más a los suyos a falta de un minuto para cerrar este periodo (64-60). Así se consiguió enlazar buenas defensas y el escolta norteamericano terminó por dinamitar el partido desde el triple junto a Nakic (66-66).

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Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, durante el partido ante el Andorra. / acb Photo / Martin Silva

Funciona el plan

Mantuvo la defensa en zona Sito Alonso durante toda la segunda parte tanto para tratar de romper el ritmo del Morabanc Andorra como para poder correr, y lo cierto es que surtió efecto. El equipo universitario volvió a coger oxígeno en el marcador y a llevar la inicativa con los puntos de Forrest y Hands. A ellos se sumó un eficaz Will Falk, convirtiendo un rebote ofensivo y sacando el adicional, para cambiar el partido completamente a falte de siete minutos (69-73). En este tramo, el equipo local consiguió acercarse con un parcial de 4-0 y Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo mueto a falta de poco más cinco minutos (73-75). Irrumpió de nuevo DeJulius con un triple para apagar el fuego, pero dos faltas consecutivas de Cacok acabaron con el pívot eliminado (73-78). El UCAM parecía tener el partido controlado, pero la gestión con las faltas comenzó a lastrarle. La cuarta de Kelan Martin, tras anotar un triple, permitió a su rival entrar en bonus. Con DeJulius en pista parecía todo fluir más, especialmente en ataque, y Radebaugh consiguió una ventaja de ocho puntos a dos minutos del final (78-86). La guinda finalmente la pusieron tanto DeJulius como Kelan Martin, que con su sexto triple en el partido y sus 20 puntos, finiquitaron la vigésima victoria del UCAM en la Liga Endesa pese al suspense final (89-95).