El UCAM Murcia llega a Andorra con Jaylen Hands y camino de otro récord

Ocho partidos. Eso es lo que le resta al UCAM Murcia CB para defender la tercera posición la que quiere agarrarse con uñas y dientes de aquí al final del calendario regular de la Liga Endesa. El conjunto universitario es uno de los equipos más en forma de toda la segunda vuelta, tan solo superado por el Real Madrid, y quiere mantener su progresión para volver a hacer historia en la máxima competición.

Tiene a tiro superar su mejor registro histórico de 21 victorias en la ACB, el conseguido en la temporada 2023-2024, y superar esta barrera le permitiría contar con el factor cancha a su favor en la que será su tercera participación en las eliminatorias por el título en sus cuarenta años de vida. Si vence al Morabanc Andorra esta tarde (19.00 horas, DAZN) alcanzará las veinte. Aunque también supondría enlazar seis triunfos consecutivos antes de afrontar el tramo más exigente del sprint final.

No obstante, no será nada fácil tener que superar a un Morabanc Andorra que se en encuentra en plena pelea por lograr la salvación. El conjunto de Zan Tabak debe agarrarse a cualquier circunstancias para salir de la zona de conflicto, especialmente por los partidos que pasan por su casa, e intentará frenar la progresión de un UCAM Murcia que si bien sus números siguen siendo excelsos, no lo está siendo del todo su juego.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

Los de Sito Alonso están teniendo que lidiar con muchos obstáculos durante las últimas semanas. A las bajas por lesión se le añade una carga importante de partido antes de afrontar el último mes y medio, al compaginar la doble competición hasta hace apenas unos días, tras su eliminación de la FIBA Europe Cup, que no le está permitiendo ni divertirse ni brillar tanto como en otros tramos de la temporada. Eso sí, su mayor virtud es que está siendo igual de competitivo y efectivo sea cual sea el contexto en el que se encuentre.

Y al nuevo en el que se deberá enfrentar a partir de ahora será un escenario sin Dylan Ennis. El escolta canandiense deberá pasar por el quirófano para ser intervenido de su muñeca izquierda después de jugar varias semanas con dolor para tratar de ayudar al equipo. Ante este hecho, el club se movió rápidamente en el mercado de fichajes, y la respuesta es la llegada de Jaylen Hands que debutará esta tarde con los universitarios ante el Morabanc Andorra. El escolta norteamericano ya conoce lo que es la Liga Endesa, al tener un efímero paso por el Zunder Palencia hace un par de temporadas, y cuenta con amplia experiencia en el baloncesto europeo a sus 27 años.

Jaylen Hands durante su presentación con el UCAM Murcia. / UCAM Murcia CB

«Tiene la capacidad de anotar por sí solo, no tiene ningún tipo de reparo en tirar durante su carrera deportiva. Entonces, creo que si las situaciones le llegan, eso lo va a hacer. El problema es que tiene que hacer algo que es muy difícil en nuestro equipo, que es defender a un nivel muy alto, acorde a la exigencia que tenemos como grupo. Y eso quizá le vaya a costar un poquito más de inicio, no porque no quiera, sino porque tiene que aprender las reglas», explicó ayer Sito Alonso sobre Hands. Además, el técnico universitario también podría recuperar al alero Sander Raieste, quien se ha perdido el último mes debido a una rotura fibrilar en el aductor.

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Ante el yeclano Chumi Ortega

Enfrente estará un Morabanc Andorra que viene de ganar al Breogán, después de cuatro derrotas consecutivas, y que quiere mantener esta dinámica para escapar de los puestos de descenso, donde se encuentra empatado con el Dreamland Gran Canaria. En sus filas cuenta con un buen potencial ofensivo, como el base Shannon Evans o el escolta Kyle Kuric. Además del murciano Chumi Ortega, en su segunda temporada con el Morabanc Andorra en la ACB. De hecho, el jugador de Yecla puede ser uno de los encargados de tener que frenar a Hands en su estreno con el UCAM. Ambos equipos se vuelven a reencontrar después de varios meses, puesto que el duelo de la primera vuelta del Palacio se disputó en la jornada inaugural del campeonato.