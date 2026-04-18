Baloncesto
Liga Endesa: Morabanc Andorra - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la Jornada 27 de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario
En directo: Morabanc Andorra - UCAM Murcia (19.00 horas, DAZN)
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- Previa: El UCAM llega a Andorra con Hands y camino de otro récord
Primer cuarto
El partido arrancó con un ritmo de anotación muy alto y que permitió al Morabanc Andorra llevar las riendas. El conjunto andorrano hizo mucho daño desde el perímetro con los lanzamientos de Best, Evans y Pons para tomar la primera iniciativa y activar a un UCAM que también entró muy enchufado (10-6). Anque no tardó en coger temperatura el equipo universitario, justo lo que se apuró en aparecer un David DeJulius que mostró su actual gran estado de forma. Con 11 puntos consecutivos sin fallo, el UCAM logró darle la vuelta al marcador al ritmo tanto del base como de un letal Kelan Martin desde el triple (17-18). Con las rotaciones no quitó el pie del acelerador, mantuvo su acierto desde el perímetro, con un 5/7 en el primer cuarto, y Cacok se mostró efectivo en la pintura. Los de Sito Alonso, ya con el recién llegado Jaylen Hands en pista, lograron mantener su intensidad defensiva para imponerse al término del primer cuarto (22-28).
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