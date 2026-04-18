El Jimbee Cartagena se reencuentra con su mejor juego ante Palma Futsal

No era el guion previsto, pero Duda lo hubiera firmado. El Jimbee Cartagena superó este sábado al Palma Futsal por 5-4 en un partido que tuvo de todo: golpes tempranos, reacción de carácter y, sobre todo, la confirmación de que este equipo está recuperando su mejor versión.

El inicio fue un jarro de agua fría para los más de 4.300 aficionados locales. El conjunto balear se adelantó con una rapidez pasmosa. En el minuto 6, el marcador ya reflejaba un 0-2 que obligaba a repensar todo lo planificado. Lucao, exjugador del Jimbee, fue el primero en hacer daño: aprovechó un rechace para batir con un disparo seco a Chemi. Poco después, un despiste defensivo cartagenero permitió a Alisson anotar el segundo.

Fue entonces cuando Duda sacó la pizarra y dibujó la jugada para que volviera al choque el cuadro local. Una falta bien ejecutada por Darío Gil encontró a Tomás en el área, y el ex de Palma, con esa ironía que tiene el fútbol sala, no perdonó y firmó el 1-2. El partido había cambiado de cara. Y para confirmarlo, Pablo Ramírez protagonizó el momento más celebrado del primer acto: en el minuto 11, tras recibir un pase de Chemi, se giró ante su par y con la pierna derecha fusiló a Dennis para establecer el 2-2. Un golazo que encendió el Palacio de los Deportes.

4.301 espectadores en el Palacio de los Deportes / Iván Urquízar

El choque había entrado en una vorágine de emociones con las dos portería bajo asedio constante. Y en ese contexto, Machado aprovechó una buena jugada colectiva visitante para devolver la ventaja al Palma Futsal con el 2-3. Parecía que los baleares iban a llegar al descanso por delante, pero el fútbol sala tiene sus propias leyes. En la última acción del primer tiempo, tras un disparo de Chemi que el portero no pudo retener, Waltinho apareció en el rechace para empujar el 3-3. Un gol en el filo del descanso que, como mandan los tópicos, resultó ser mucho más que un gol: fue un bálsamo, un empujón psicológico de valor incalculable.

La segunda parte fue del Jimbee. Los cartageneros salieron a la pista con otra energía y no tardaron en marcar diferencias. En el minuto 23, Motta se encargó de romper el empate: el ala resolvió con la izquierda una jugada larga y puso el 4-3. Con el partido ya encarrilado, llegó la joya de la noche: Gon Castejón, desde lejos, conectó un latigazo que besó la escuadra y se coló en la red ante la impotencia del guardameta visitante. El 5-3 en el marcador y la sensación de que la victoria ya no se iba a escapar.

Pablo Ramírez celebra su tanto con sus compañeros / Iván Urquízar

Palma Futsal no se rindió. Con tres minutos por delante y todo perdido aparentemente, los baleares apostaron por el portero-jugador en un último intento desesperado de meter presión. Y algo encontraron: Ernesto, con un chut seco en el minuto 38, estableció el 5-4 definitivo que metió algo de tensión en los últimos compases, aunque no fue suficiente para alterar el resultado.

Los tres puntos se quedaron en casa de manera justa. Pero más allá de la victoria, lo que más ilusiona en el entorno del cuadro cartagenero es que el equipo de Duda ha reencontrado su mejor fútbol sala, y eso, en la recta final de la temporada, vale tanto como los propios puntos. Además, el miedo de quedar fuera del play off se ha diluido completamente.